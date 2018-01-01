Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:airmax78 Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.
За что будут штрафовать на месте парковка на остановках общественного транспорта; парковка на пешеходных переходах; парковка на въезде и выезде со дворов; парковка на перекрестках; парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро. https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku
Расчертить на асфальте зоны для парковки и расставить паркоматы - дело одного месяца, при желании и политической воле. А дальше инспектора сделают оставшуюся работу, на радость ОП Интергала и всем жителям города, которых уже заипал беспредел с парковкой.
Ну и что, машины дематериализуются, они станут не видимыми ?
Наоборот, они будут хорошо контрастировать с разметкой и инспекторам удобно будет талончики со штрафами раскладывать под дворники, если парковка не оплачена.