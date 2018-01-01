Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:airmax78 Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.
За что будут штрафовать на месте парковка на остановках общественного транспорта; парковка на пешеходных переходах; парковка на въезде и выезде со дворов; парковка на перекрестках; парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро. https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku
Расчертить на асфальте зоны для парковки и расставить паркоматы - дело одного месяца, при желании и политической воле. А дальше инспектора сделают оставшуюся работу, на радость ОП Интергала и всем жителям города, которых уже заипал беспредел с парковкой.
Ну и что, машины дематериализуются, они станут не видимыми ?
Наоборот, они будут хорошо контрастировать с разметкой и инспекторам удобно будет талончики со штрафами раскладывать под дворники, если парковка не оплачена.
5396669 написав:Продолжу тему Одессы))) Что думаете о первой линии от моря в Одессе (район 13ст фонтана)? Есть ли смысл взять для себя (не для жизни, а типа квартиры для лета)? Есть ли в том районе подводные камни?
Как вам ЖК Башня Чкалов (центр)?
Спасибо!
В первой линии от моря на 13й нужно думать о том, чтобы не оказаться в море со временем. Башня Чкалов - зачетный проект.
Минрегион предложил механизм завершения строительства долгостроев
Разработанный проект закона предусматривает создание механизма, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов.
Для этого на законодательном уровне предложено предусмотреть возможность обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.
В свою очередь местным властях предлагается предоставить полномочия по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Местные власти также будут уполномочены провести конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки.
В Минрегионе отмечают, что законопроект также предусматривает экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136500
Бред какой-то, так за счет чего долгострой достраивать , за счет местных бюджетов ? Ну и с какого фига за деньги общины оплачивать банкет всяким инвесторам Войцеховского ??
Минрегион предложил механизм завершения строительства долгостроев
Разработанный проект закона предусматривает создание механизма, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов.
Для этого на законодательном уровне предложено предусмотреть возможность обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.
В свою очередь местным властях предлагается предоставить полномочия по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Местные власти также будут уполномочены провести конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки.
В Минрегионе отмечают, что законопроект также предусматривает экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136500
Бред какой-то, так за счет чего долгострой достраивать , за счет местных бюджетов ? Ну и с какого фига за деньги общины оплачивать банкет всяким инвесторам Войцеховского ??
а может все таки Войцеховским , а не инвесторам ?? очередная схема попила?
Минрегион предложил механизм завершения строительства долгостроев
Разработанный проект закона предусматривает создание механизма, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов.
Для этого на законодательном уровне предложено предусмотреть возможность обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.
В свою очередь местным властях предлагается предоставить полномочия по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Местные власти также будут уполномочены провести конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки.
В Минрегионе отмечают, что законопроект также предусматривает экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136500
Бред какой-то, так за счет чего долгострой достраивать , за счет местных бюджетов ? Ну и с какого фига за деньги общины оплачивать банкет всяким инвесторам Войцеховского ??
в теорії для ФФБ типу А за недостатньо залучених коштів від інвесторів, для виконання графіку, забудовник повинен дофінансовувати будівництво за свої, ... тобто, можуть видумати нормативи, щоб хто попало не брався за будівництво, ... а в кого нормально із капіталом, то буду додатково аналізувати чи починати новий проект, щоб потім не мати гемору з продажами в уже зданому ЖК, ... також можна реформувати законодавство про ФФБ, передбачити обов'язкову участь страхових компаній, або гарантування на зразок ФГВ для депо