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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1310131113121313>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:17

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.

За что будут штрафовать на месте
парковка на остановках общественного транспорта;
парковка на пешеходных переходах;
парковка на въезде и выезде со дворов;
парковка на перекрестках;
парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро.
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku

Расчертить на асфальте зоны для парковки и расставить паркоматы - дело одного месяца, при желании и политической воле. А дальше инспектора сделают оставшуюся работу, на радость ОП Интергала и всем жителям города, которых уже заипал беспредел с парковкой.


Ну и что, машины дематериализуются, они станут не видимыми ? :mrgreen:

Наоборот, они будут хорошо контрастировать с разметкой и инспекторам удобно будет талончики со штрафами раскладывать под дворники, если парковка не оплачена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продолжу тему Одессы)))
Что думаете о первой линии от моря в Одессе (район 13ст фонтана)?
Есть ли смысл взять для себя (не для жизни, а типа квартиры для лета)?
Есть ли в том районе подводные камни?

Как вам ЖК Башня Чкалов (центр)?

Спасибо!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:40

  5396669 написав:Продолжу тему Одессы)))
Что думаете о первой линии от моря в Одессе (район 13ст фонтана)?
Есть ли смысл взять для себя (не для жизни, а типа квартиры для лета)?
Есть ли в том районе подводные камни?

Как вам ЖК Башня Чкалов (центр)?

Спасибо!

В первой линии от моря на 13й нужно думать о том, чтобы не оказаться в море со временем. Башня Чкалов - зачетный проект.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:40

Минрегион предложил механизм завершения строительства долгостроев

Разработанный проект закона предусматривает создание механизма, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов.

Для этого на законодательном уровне предложено предусмотреть возможность обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.

В свою очередь местным властях предлагается предоставить полномочия по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Местные власти также будут уполномочены провести конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки.

В Минрегионе отмечают, что законопроект также предусматривает экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136500


Бред какой-то, так за счет чего долгострой достраивать , за счет местных бюджетов ? Ну и с какого фига за деньги общины оплачивать банкет всяким инвесторам Войцеховского ??
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:42

  zzzzzz написав:
Минрегион предложил механизм завершения строительства долгостроев

Разработанный проект закона предусматривает создание механизма, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов.

Для этого на законодательном уровне предложено предусмотреть возможность обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.

В свою очередь местным властях предлагается предоставить полномочия по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Местные власти также будут уполномочены провести конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки.

В Минрегионе отмечают, что законопроект также предусматривает экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136500


Бред какой-то, так за счет чего долгострой достраивать , за счет местных бюджетов ? Ну и с какого фига за деньги общины оплачивать банкет всяким инвесторам Войцеховского ??

а может все таки Войцеховским , а не инвесторам ?? очередная схема попила?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:57

plugatyrev
Войцеховский уже далеко и наверно попивает коктейли на островах
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:13

  zzzzzz написав:plugatyrev
Войцеховский уже далеко и наверно попивает коктейли на островах

вот и не зачем выставлять конечным выгодоприобретателем пересичного от бедности жадного
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:19

Они могут бахнуть много этажей, может бонус на другую землю возьмут.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:37

  zzzzzz написав:
Минрегион предложил механизм завершения строительства долгостроев

Разработанный проект закона предусматривает создание механизма, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов.

Для этого на законодательном уровне предложено предусмотреть возможность обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.

В свою очередь местным властях предлагается предоставить полномочия по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Местные власти также будут уполномочены провести конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки.

В Минрегионе отмечают, что законопроект также предусматривает экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136500


Бред какой-то, так за счет чего долгострой достраивать , за счет местных бюджетов ? Ну и с какого фига за деньги общины оплачивать банкет всяким инвесторам Войцеховского ??

в теорії для ФФБ типу А за недостатньо залучених коштів від інвесторів, для виконання графіку, забудовник повинен дофінансовувати будівництво за свої, ... тобто, можуть видумати нормативи, щоб хто попало не брався за будівництво, ... а в кого нормально із капіталом, то буду додатково аналізувати чи починати новий проект, щоб потім не мати гемору з продажами в уже зданому ЖК,
... також можна реформувати законодавство про ФФБ, передбачити обов'язкову участь страхових компаній, або гарантування на зразок ФГВ для депо :idea:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:03

TylerTruman_
Мое мнение не нужно эти проблемы перекладывать на бюджет. Нужно вести нормальный контроль за ФФУ а не взятки собирать, тогда не будет а-ля Войцеховского.
Можно и страховые привлекать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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