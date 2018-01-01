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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:06
zzzzzz написав:TylerTruman_
Мое мнение не нужно эти проблемы перекладывать на бюджет. Нужно вести нормальный контроль за ФФУ а не взятки собирать, тогда не будет а-ля Войцеховского.
Можно и страховые привлекать.
ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
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plugatyrev
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