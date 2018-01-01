ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
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Додано: Вів 09 лип, 2019 22:06
ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
Додано: Вів 09 лип, 2019 23:20
Макс, привет! Как там на новой работе, по сравнению с Киевом?
Где живешь? Капотня? Пресня? Воробьевы горы?
Модный московский дизайнер (забыл фамилию которого ты нахваливал) - уже сделал дизайн-проект?
Строителей будешь каких нанимать? Из Украины дернешь или тамошних равшанов с джумшутами?
Додано: Вів 09 лип, 2019 23:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж сити от Геоса распродаёт вторую очередь
Додано: Сер 10 лип, 2019 00:06
Как квартиру на лето из этих двух вариантов, как по мне, лучше Башня Чкалов.
И к морю минут 10-15 пешком до Отрады и развлечения центра рядышком. И дом неплохо выглядит.
А даже первая линия на 13 ст БФ слишком скучно.
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