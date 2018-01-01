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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1310131113121313

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:06

  zzzzzz написав:TylerTruman_
Мое мнение не нужно эти проблемы перекладывать на бюджет. Нужно вести нормальный контроль за ФФУ а не взятки собирать, тогда не будет а-ля Войцеховского.
Можно и страховые привлекать.

ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 23:20

  airmax78 написав:Что-то типа как в Москве. Но, боюсь, это еще очень нескоро, если вообще произойдет когда-нибудь.
А пока мои соседи...


Макс, привет! Как там на новой работе, по сравнению с Киевом?
Где живешь? Капотня? Пресня? Воробьевы горы?
Модный московский дизайнер (забыл фамилию которого ты нахваливал) - уже сделал дизайн-проект?
Строителей будешь каких нанимать? Из Украины дернешь или тамошних равшанов с джумшутами?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж сити от Геоса распродаёт вторую очередь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 00:06

  5396669 написав:Продолжу тему Одессы)))
Что думаете о первой линии от моря в Одессе (район 13ст фонтана)?
Есть ли смысл взять для себя (не для жизни, а типа квартиры для лета)?
Есть ли в том районе подводные камни?

Как вам ЖК Башня Чкалов (центр)?

Спасибо!


Как квартиру на лето из этих двух вариантов, как по мне, лучше Башня Чкалов.
И к морю минут 10-15 пешком до Отрады и развлечения центра рядышком. И дом неплохо выглядит.
А даже первая линия на 13 ст БФ слишком скучно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 07:35

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Что-то типа как в Москве. Но, боюсь, это еще очень нескоро, если вообще произойдет когда-нибудь.
А пока мои соседи...


Макс, привет! Как там на новой работе, по сравнению с Киевом?
Где живешь? Капотня? Пресня? Воробьевы горы?
Модный московский дизайнер (забыл фамилию которого ты нахваливал) - уже сделал дизайн-проект?
Строителей будешь каких нанимать? Из Украины дернешь или тамошних равшанов с джумшутами?

Расцвела Москва при Собянине. Балконы не стеклят, кондеры на фасады не нахлобучивают, и даже конденсат на головы прохожим не выводят, корыта на тортуаре и в непредназначенных для этого местах не паркуют (массово), ПДД соблюдают - зашуганные рабы.
Шапошникову корона уже голову давит. Сам руками уже них не делает - только в видосиках снимается и клиентов на мегабабло разводит. А пашут на него опять-таки рабы.
airmax78
 
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