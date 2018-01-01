ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
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Додано: Вів 09 лип, 2019 22:06
ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
Додано: Вів 09 лип, 2019 23:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж сити от Геоса распродаёт вторую очередь
Додано: Сер 10 лип, 2019 00:06
Как квартиру на лето из этих двух вариантов, как по мне, лучше Башня Чкалов.
И к морю минут 10-15 пешком до Отрады и развлечения центра рядышком. И дом неплохо выглядит.
А даже первая линия на 13 ст БФ слишком скучно.
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:18
Я сейчас путешествую по Восточной Европе.
Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.
Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.
Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн
Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?
На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:36
investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
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