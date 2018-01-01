|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:06
zzzzzz написав:TylerTruman_
Мое мнение не нужно эти проблемы перекладывать на бюджет. Нужно вести нормальный контроль за ФФУ а не взятки собирать, тогда не будет а-ля Войцеховского.
Можно и страховые привлекать.
ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 23:56
Оранж сити от Геоса распродаёт вторую очередь
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19865
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 00:06
5396669 написав:
Продолжу тему Одессы)))
Что думаете о первой линии от моря в Одессе (район 13ст фонтана)?
Есть ли смысл взять для себя (не для жизни, а типа квартиры для лета)?
Есть ли в том районе подводные камни?
Как вам ЖК Башня Чкалов (центр)?
Спасибо!
Как квартиру на лето из этих двух вариантов, как по мне, лучше Башня Чкалов.
И к морю минут 10-15 пешком до Отрады и развлечения центра рядышком. И дом неплохо выглядит.
А даже первая линия на 13 ст БФ слишком скучно.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12174
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3598 раз.
- Подякували: 5236 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:18
Оранжевый-хит сезона написав:
Оранж сити от Геоса распродаёт вторую очередь
Я сейчас путешествую по Восточной Европе.
Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.
Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.
Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн
Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?
На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:36
investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
-
LordEmerald
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 02.05.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:43
LordEmerald написав:investorkiev
Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать.
Ну это правда, к сожалению. К сожалению правда также и то, что другие украинские города выглядят еще хуже.
Воздух в Киеве тоже никуда не годится - из-за сотен тысяч допотопных перделок, богданов и прочего хлама с выпиленными катализаторами, воздух в городе просто ужасен. В Вашингтоне автомобилей не меньше - я ни разу на оживленных улицах не почувствовал запах выхлопа. Ни разу. В Киеве же от него просто невозможно спрятаться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30722
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:47
LordEmerald написав:investorkiev
Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
люто плюсую.
Ваше мнение бы всем адептам Педалика во главе с любителями велосипедных дорожек и мостов, которых нет и метро, которое не строится
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2510
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:49
LordEmerald написав:investorkiev
Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
Я говорю про перспективность недвижимости.
В Белграде она явно не перспективная!
И как оказывается - есть города лучше Киева (Вашингтон), но и хуже, и даже - значительно хуже. Хотя ситуация может поменяться - Киеву еще есть куда падать в плане качества жизни, и мы можем за 2-3 срока педалика скатиться в рейтингах городов очень сильно.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:03
investorkiev написав:
Я сейчас путешествую по Восточной Европе.
Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.
Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.
Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн
Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?
На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...
т.е. Будапешт депрессивный, ур** и совершенно некомфортный город?
ПС. Девушку можно вывезти с Донбасса, но Донбасс из девушки высвети очень сложно.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4281
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:21
sequence написав: LordEmerald написав:investorkiev
Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
люто плюсую.
Ваше мнение бы всем адептам Педалика во главе с любителями велосипедных дорожек и мостов, которых нет и метро, которое не строится
Срочно вернуть леонида с молодой командой
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5664
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14984
|2439556
|
Сер 10 лип, 2019 10:49
rjkz
|
|455
|181556
|
|
|31672
|68491
|
|