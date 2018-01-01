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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:06

  zzzzzz написав:TylerTruman_
Мое мнение не нужно эти проблемы перекладывать на бюджет. Нужно вести нормальный контроль за ФФУ а не взятки собирать, тогда не будет а-ля Войцеховского.
Можно и страховые привлекать.

ну пока наш печерский суд самый печерский суд в мире какие бы законы и правила не приняли все это не будет стоить бумаги...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж сити от Геоса распродаёт вторую очередь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 00:06

  5396669 написав:Продолжу тему Одессы)))
Что думаете о первой линии от моря в Одессе (район 13ст фонтана)?
Есть ли смысл взять для себя (не для жизни, а типа квартиры для лета)?
Есть ли в том районе подводные камни?

Как вам ЖК Башня Чкалов (центр)?

Спасибо!


Как квартиру на лето из этих двух вариантов, как по мне, лучше Башня Чкалов.
И к морю минут 10-15 пешком до Отрады и развлечения центра рядышком. И дом неплохо выглядит.
А даже первая линия на 13 ст БФ слишком скучно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Оранж сити от Геоса распродаёт вторую очередь



Я сейчас путешествую по Восточной Европе.

Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.

Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.

Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн

Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?

На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:36

investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:43

  LordEmerald написав:investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать.

Ну это правда, к сожалению. К сожалению правда также и то, что другие украинские города выглядят еще хуже.
Воздух в Киеве тоже никуда не годится - из-за сотен тысяч допотопных перделок, богданов и прочего хлама с выпиленными катализаторами, воздух в городе просто ужасен. В Вашингтоне автомобилей не меньше - я ни разу на оживленных улицах не почувствовал запах выхлопа. Ни разу. В Киеве же от него просто невозможно спрятаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:47

  LordEmerald написав:investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.

люто плюсую.
Ваше мнение бы всем адептам Педалика во главе с любителями велосипедных дорожек и мостов, которых нет и метро, которое не строится
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:49

  LordEmerald написав:investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.


Я говорю про перспективность недвижимости.

В Белграде она явно не перспективная!

И как оказывается - есть города лучше Киева (Вашингтон), но и хуже, и даже - значительно хуже. Хотя ситуация может поменяться - Киеву еще есть куда падать в плане качества жизни, и мы можем за 2-3 срока педалика скатиться в рейтингах городов очень сильно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:03

  investorkiev написав:Я сейчас путешествую по Восточной Европе.

Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.

Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.

Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн

Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?

На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...

т.е. Будапешт депрессивный, ур** и совершенно некомфортный город? :mrgreen:
ПС. Девушку можно вывезти с Донбасса, но Донбасс из девушки высвети очень сложно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:21

  sequence написав:
  LordEmerald написав:investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.


люто плюсую.
Ваше мнение бы всем адептам Педалика во главе с любителями велосипедных дорожек и мостов, которых нет и метро, которое не строится

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