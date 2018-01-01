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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1311131213131314

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:22

  investorkiev написав:Я говорю про перспективность недвижимости.

В Белграде она явно не перспективная!

Тут без вариантов:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsJrlU6vlEI
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:28

  LordEmerald написав: Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.

мусора я особо не вижу, зато пробки, забитый общественный транспорт (особенно метро) огромное количество мафов, ужаснейший ж/д вокзал и все автовокзалы не лучше, от пробок и кол-ва транспорта летом дышать нечем, по комфорту Киев может выигрывать только у Кривого рога, Мариуполя, Каменского и Днепра с их заводами-гигантами в черте города. Гопота - общая проблема всех городов, потому что если у родителей нет денег, кроме пту и за копейки работу на заводе государство для молодёжи ничего предложить не может.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:36

  investorkiev написав:
  LordEmerald написав:investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах .... следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.

..... Киеву еще есть куда падать в плане качества жизни, и мы можем за 2-3 срока педалика скатиться в рейтингах городов очень сильно.

Педалик урбанизмом занимался...
А если верить Кингконговцу ( его многочисленным фото), то с высоты Киев очень даже ничего. Чем выше, тем лучше...Выше и...дальше...особенно с Вашингтона)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:37

  Serg-ik написав:[quote="
Педалик урбанизмом занимался...
А если верить Кингконговцу ( его многочисленным фото), то с высоты Киев очень даже ничего. Чем выше, тем лучше...Выше и...дальше...особенно с Вашингтона)))

Поэтому ценообразование у застройщиков тоже такое, чем выше, тем дороже
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:40

Первый, как там продажи при курсе 25,80 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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