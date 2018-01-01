Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
LordEmerald написав: Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах и во дворах и большим количеством не сильно трезвой гопоты, если немного из центра выехать. Пробки на 10 полосных магистралях - это вообще не повод для гордости, а полный провал городского планирования и следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
мусора я особо не вижу, зато пробки, забитый общественный транспорт (особенно метро) огромное количество мафов, ужаснейший ж/д вокзал и все автовокзалы не лучше, от пробок и кол-ва транспорта летом дышать нечем, по комфорту Киев может выигрывать только у Кривого рога, Мариуполя, Каменского и Днепра с их заводами-гигантами в черте города. Гопота - общая проблема всех городов, потому что если у родителей нет денег, кроме пту и за копейки работу на заводе государство для молодёжи ничего предложить не может.
LordEmerald написав:investorkiev Не знаю где вы там путешествуете, но Киев выглядит тотальным бардаком, кучей реального и визуального мусора, грудой непонятного железа на тротуарах .... следствие отсутствия в управлении города адекватных урбанистов с современным образованием.
..... Киеву еще есть куда падать в плане качества жизни, и мы можем за 2-3 срока педалика скатиться в рейтингах городов очень сильно.
Педалик урбанизмом занимался... А если верить Кингконговцу ( его многочисленным фото), то с высоты Киев очень даже ничего. Чем выше, тем лучше...Выше и...дальше...особенно с Вашингтона)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:[quote=" Педалик урбанизмом занимался... А если верить Кингконговцу ( его многочисленным фото), то с высоты Киев очень даже ничего. Чем выше, тем лучше...Выше и...дальше...особенно с Вашингтона)))
Поэтому ценообразование у застройщиков тоже такое, чем выше, тем дороже
zzzzzz написав:Первый, как там продажи при курсе 25,80 ?
Подозреваю с продажами не очень хорошо. Кстати, ремонты тоже не особо выгодно делать. Ходил смотрел отделочные материалы (импорт), цена при укреплении грн на 5-7% не изменилась совсем.
По долларовой рассрочке тоже засада, у всех девелоперов привязка к курсу только в случае повышения курса доллара. В случае же укрепления грн есть пункт, что цена метра выплачивается согласно курсу на момент подписания договора.
zzzzzz написав:Первый, как там продажи при курсе 25,80 ?
Подозреваю с продажами не очень хорошо. Кстати, ремонты тоже не особо выгодно делать. Ходил смотрел отделочные материалы (импорт), цена при укреплении грн на 5-7% не изменилась совсем.
По долларовой рассрочке тоже засада, у всех девелоперов привязка к курсу только в случае повышения курса доллара. В случае же укрепления грн есть пункт, что цена метра выплачивается согласно курсу на момент подписания договора.
Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо. Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують мінєт в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.