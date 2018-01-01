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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:37
UA написав: investorkiev написав:
Я сейчас путешествую по Восточной Европе.
Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.
Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.
Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн
Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?
На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...
т.е. Будапешт депрессивный, ур** и совершенно некомфортный город?
ПС. Девушку можно вывезти с Донбасса, но Донбасс из девушки высвети очень сложно.
Я сейчас не про центр говорю, а про спальники - ты, знаток блин!
Вообще обидно что нищеброды- венгры еще и могут нанимать дупомоев из Украины, т.е мы как страна вообще на дне пищевой цепочки.
И познавательна история Югославии - я раньше никогда не интересовался, а попал на Балканы и почитал.
Это как макет Ссср в миниатюре.
Ну и результат виден - почти для всех членов этой страны печален (по сравнению с соседней западной европой например)..
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:00
antey1969 написав:
Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает.
Я бы так не сказал,как тут годами прививается любовь к модным МОПам и параллельно ненависть к хрущикам ,как регулярно и методично выкладываются фотки бесплатных "печенек" в ОП и оравы страждущих кв.метров,то Вы однозначно не правы.
Да и Ваш ответ был на не просто цитату,а на настоящую истерику с рафинированной и зверхньої учётки,которая с пеной у рта стала доказывать,что толпы страждущих всё также стройно как и в 13-м году рысачат в поисках всегда кошерного столичного бетона
Думаю многие покупатели отложили покупки до окончательного решения бенианного вопроса, так куда же мы Зепойдём,пока выборы идут это одно,а вот когда будет до следующего волеизъявления 5 лет,то как говорят\повторяют на поскоте,это уже совсем другой вопрос.
Да и застройщики сами виноваты, что покупателей прохудилось,цены постоянно растут,характеристики жилья ухудшаются,сроки удлиняются,инфраструктуры просто нет,карманные ЖЕКи после ввода в эксплуатацию напоминают инквизицию,а потом иногда вытаскивают голову из песка и говорят,вот эти проклятые выборы,не дают бедным застройщикам расправить крылья.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:31
antey1969 написав: Первый написав:
Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо.
Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують ... в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.
Вобщем-то да.
Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает. Единственные, кто меня впоследствии контролил - это УКРБУД, всем остальным было абсолютно монопенисуально - кто приходил, зачем приходил, хочет ли купить.... Ну еще один раз побеспокоил КГС - предложил новый комплекс в ипенях, хотя я тогда у них смотрел прицентралье.
КАН - молодцы: звонят регулярно. Сага - тоже. От конкретного ОП зависит. Тарян после того как пригласил на открытие Джэка, потерялся совсем. UDP - вообще не перезванивают. Видимо БФ и так отлично продается.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:32
somilitark написав: antey1969 написав:
Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает.
Я бы так не сказал,как тут годами прививается любовь к модным МОПам и параллельно ненависть к хрущикам ,как регулярно и методично выкладываются фотки бесплатных "печенек" в ОП и оравы страждущих кв.метров,то Вы однозначно не правы.
Да и Ваш ответ был на не просто цитату,а на настоящую истерику с рафинированной и зверхньої учётки,которая с пеной у рта стала доказывать,что толпы страждущих всё также стройно как и в 13-м году рысачат в поисках всегда кошерного столичного бетона
Думаю многие покупатели отложили покупки до окончательного решения бенианного вопроса, так куда же мы Зепойдём,пока выборы идут это одно,а вот когда будет до следующего волеизъявления 5 лет,то как говорят\повторяют на поскоте,это уже совсем другой вопрос.
Да и застройщики сами виноваты, что покупателей прохудилось,цены постоянно растут,характеристики жилья ухудшаются,сроки удлиняются,инфраструктуры просто нет,карманные ЖЕКи после ввода в эксплуатацию напоминают инквизицию,а потом иногда вытаскивают голову из песка и говорят,вот эти проклятые выборы,не дают бедным застройщикам расправить крылья.
Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:39
airmax78 написав:
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Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
а кто будет платить за праздник жизни? Швейцарский банк в швейцарских франках, но под ни-и-изкие проценты?
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