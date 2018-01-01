Додано: Сер 10 лип, 2019 15:00

antey1969 написав: Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает. Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает.

Я бы так не сказал,как тут годами прививается любовь к модным МОПам и параллельно ненависть к хрущикам ,как регулярно и методично выкладываются фотки бесплатных "печенек" в ОП и оравы страждущих кв.метров,то Вы однозначно не правы.Да и Ваш ответ был на не просто цитату,а на настоящую истерику с рафинированной и зверхньої учётки,которая с пеной у рта стала доказывать,что толпы страждущих всё также стройно как и в 13-м году рысачат в поисках всегда кошерного столичного бетонаДумаю многие покупатели отложили покупки до окончательного решения бенианного вопроса, так куда же мы Зепойдём,пока выборы идут это одно,а вот когда будет до следующего волеизъявления 5 лет,то как говорят\повторяют на поскоте,это уже совсем другой вопрос.Да и застройщики сами виноваты, что покупателей прохудилось,цены постоянно растут,характеристики жилья ухудшаются,сроки удлиняются,инфраструктуры просто нет,карманные ЖЕКи после ввода в эксплуатацию напоминают инквизицию,а потом иногда вытаскивают голову из песка и говорят,вот эти проклятые выборы,не дают бедным застройщикам расправить крылья.