RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1312131313141315

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:37

  UA написав:
  investorkiev написав:Я сейчас путешествую по Восточной Европе.

Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.

Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.

Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн

Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?

На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...

т.е. Будапешт депрессивный, ур** и совершенно некомфортный город? :mrgreen:
ПС. Девушку можно вывезти с Донбасса, но Донбасс из девушки высвети очень сложно.



Я сейчас не про центр говорю, а про спальники - ты, знаток блин!

Вообще обидно что нищеброды- венгры еще и могут нанимать дупомоев из Украины, т.е мы как страна вообще на дне пищевой цепочки.

И познавательна история Югославии - я раньше никогда не интересовался, а попал на Балканы и почитал.

Это как макет Ссср в миниатюре.
Ну и результат виден - почти для всех членов этой страны печален (по сравнению с соседней западной европой например)..
investorkiev
 
Повідомлень: 474
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:00

  antey1969 написав:Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает.


Я бы так не сказал,как тут годами прививается любовь к модным МОПам и параллельно ненависть к хрущикам ,как регулярно и методично выкладываются фотки бесплатных "печенек" в ОП и оравы страждущих кв.метров,то Вы однозначно не правы.
Да и Ваш ответ был на не просто цитату,а на настоящую истерику с рафинированной и зверхньої учётки,которая с пеной у рта стала доказывать,что толпы страждущих всё также стройно как и в 13-м году рысачат в поисках всегда кошерного столичного бетона :lol:
Думаю многие покупатели отложили покупки до окончательного решения бенианного вопроса, так куда же мы Зепойдём,пока выборы идут это одно,а вот когда будет до следующего волеизъявления 5 лет,то как говорят\повторяют на поскоте,это уже совсем другой вопрос.
Да и застройщики сами виноваты, что покупателей прохудилось,цены постоянно растут,характеристики жилья ухудшаются,сроки удлиняются,инфраструктуры просто нет,карманные ЖЕКи после ввода в эксплуатацию напоминают инквизицию,а потом иногда вытаскивают голову из песка и говорят,вот эти проклятые выборы,не дают бедным застройщикам расправить крылья. :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10580
З нами з: 30.12.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:31

  antey1969 написав:
  Первый написав:Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо.
Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують ... в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.

Вобщем-то да.
Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает. Единственные, кто меня впоследствии контролил - это УКРБУД, всем остальным было абсолютно монопенисуально - кто приходил, зачем приходил, хочет ли купить.... Ну еще один раз побеспокоил КГС - предложил новый комплекс в ипенях, хотя я тогда у них смотрел прицентралье.

КАН - молодцы: звонят регулярно. Сага - тоже. От конкретного ОП зависит. Тарян после того как пригласил на открытие Джэка, потерялся совсем. UDP - вообще не перезванивают. Видимо БФ и так отлично продается.
airmax78
 
Повідомлень: 30726
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:32

  somilitark написав:
  antey1969 написав:Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает.


Я бы так не сказал,как тут годами прививается любовь к модным МОПам и параллельно ненависть к хрущикам ,как регулярно и методично выкладываются фотки бесплатных "печенек" в ОП и оравы страждущих кв.метров,то Вы однозначно не правы.
Да и Ваш ответ был на не просто цитату,а на настоящую истерику с рафинированной и зверхньої учётки,которая с пеной у рта стала доказывать,что толпы страждущих всё также стройно как и в 13-м году рысачат в поисках всегда кошерного столичного бетона :lol:
Думаю многие покупатели отложили покупки до окончательного решения бенианного вопроса, так куда же мы Зепойдём,пока выборы идут это одно,а вот когда будет до следующего волеизъявления 5 лет,то как говорят\повторяют на поскоте,это уже совсем другой вопрос.
Да и застройщики сами виноваты, что покупателей прохудилось,цены постоянно растут,характеристики жилья ухудшаются,сроки удлиняются,инфраструктуры просто нет,карманные ЖЕКи после ввода в эксплуатацию напоминают инквизицию,а потом иногда вытаскивают голову из песка и говорят,вот эти проклятые выборы,не дают бедным застройщикам расправить крылья. :D

Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
airmax78
 
Повідомлень: 30726
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:39

  airmax78 написав:..
Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.

а кто будет платить за праздник жизни? Швейцарский банк в швейцарских франках, но под ни-и-изкие проценты?
sequence
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 29.12.15
Подякував: 302 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1312131313141315
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1498, 1499, 1500
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14990 2440139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 15:46
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181562
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 68578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73089)
10.07.2019 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.