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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:37
UA написав: investorkiev написав:
Я сейчас путешествую по Восточной Европе.
Ну что сказать - если КИЕВ ждет та же участь, то ну его нафиг этот Оранж.
Центр городов еще хоть как-то оживлен, а дальше - депресуха и заколоченные окна.
Не знаю, кто их надоумил ломиться в ЕС, но этим странам хана. Я бы там точно не покупал недвижимость.
Хотя города большие - Будапешт например 1.8 млн жителей (10 место в ЕС. Киев был бы наверное 4 городом в ЕС по размеру), Белград - 1.25 млн
Видимо это связано с оттоком населения.
В Сербии катастрофический уровень фертильности - 1.44 ребенка.
В Украине кажется 1.25?
На фоне всяких этих восточноевропейских столиц Киев выглядит очень привлекательно, оживленным, большим, с проспектами и небоскребами, пробки на вьезд/выезд, жизнь бурлит...
т.е. Будапешт депрессивный, ур** и совершенно некомфортный город?
ПС. Девушку можно вывезти с Донбасса, но Донбасс из девушки высвети очень сложно.
Я сейчас не про центр говорю, а про спальники - ты, знаток блин!
Вообще обидно что нищеброды- венгры еще и могут нанимать дупомоев из Украины, т.е мы как страна вообще на дне пищевой цепочки.
И познавательна история Югославии - я раньше никогда не интересовался, а попал на Балканы и почитал.
Это как макет Ссср в миниатюре.
Ну и результат виден - почти для всех членов этой страны печален (по сравнению с соседней западной европой например)..
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:00
antey1969 написав:
Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает.
Я бы так не сказал,как тут годами прививается любовь к модным МОПам и параллельно ненависть к хрущикам ,как регулярно и методично выкладываются фотки бесплатных "печенек" в ОП и оравы страждущих кв.метров,то Вы однозначно не правы.
Да и Ваш ответ был на не просто цитату,а на настоящую истерику с рафинированной и зверхньої учётки,которая с пеной у рта стала доказывать,что толпы страждущих всё также стройно как и в 13-м году рысачат в поисках всегда кошерного столичного бетона
Думаю многие покупатели отложили покупки до окончательного решения бенианного вопроса, так куда же мы Зепойдём,пока выборы идут это одно,а вот когда будет до следующего волеизъявления 5 лет,то как говорят\повторяют на поскоте,это уже совсем другой вопрос.
Да и застройщики сами виноваты, что покупателей прохудилось,цены постоянно растут,характеристики жилья ухудшаются,сроки удлиняются,инфраструктуры просто нет,карманные ЖЕКи после ввода в эксплуатацию напоминают инквизицию,а потом иногда вытаскивают голову из песка и говорят,вот эти проклятые выборы,не дают бедным застройщикам расправить крылья.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:31
antey1969 написав: Первый написав:
Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо.
Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують ... в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.
Вобщем-то да.
Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает. Единственные, кто меня впоследствии контролил - это УКРБУД, всем остальным было абсолютно монопенисуально - кто приходил, зачем приходил, хочет ли купить.... Ну еще один раз побеспокоил КГС - предложил новый комплекс в ипенях, хотя я тогда у них смотрел прицентралье.
КАН - молодцы: звонят регулярно. Сага - тоже. От конкретного ОП зависит. Тарян после того как пригласил на открытие Джэка, потерялся совсем. UDP - вообще не перезванивают. Видимо БФ и так отлично продается.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:32
somilitark написав: antey1969 написав:
Исходя из опыта прогулок по ОП наших застройщиков, публика там весьма вяло работает.
Я бы так не сказал,как тут годами прививается любовь к модным МОПам и параллельно ненависть к хрущикам ,как регулярно и методично выкладываются фотки бесплатных "печенек" в ОП и оравы страждущих кв.метров,то Вы однозначно не правы.
Да и Ваш ответ был на не просто цитату,а на настоящую истерику с рафинированной и зверхньої учётки,которая с пеной у рта стала доказывать,что толпы страждущих всё также стройно как и в 13-м году рысачат в поисках всегда кошерного столичного бетона
Думаю многие покупатели отложили покупки до окончательного решения бенианного вопроса, так куда же мы Зепойдём,пока выборы идут это одно,а вот когда будет до следующего волеизъявления 5 лет,то как говорят\повторяют на поскоте,это уже совсем другой вопрос.
Да и застройщики сами виноваты, что покупателей прохудилось,цены постоянно растут,характеристики жилья ухудшаются,сроки удлиняются,инфраструктуры просто нет,карманные ЖЕКи после ввода в эксплуатацию напоминают инквизицию,а потом иногда вытаскивают голову из песка и говорят,вот эти проклятые выборы,не дают бедным застройщикам расправить крылья.
Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:39
airmax78 написав:
..
Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
а кто будет платить за праздник жизни? Швейцарский банк в швейцарских франках, но под ни-и-изкие проценты?
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:53
sequence написав: airmax78 написав:
..
Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
а кто будет платить за праздник жизни? Швейцарский банк в швейцарских франках, но под ни-и-изкие проценты?
очень много новостроев предлагается купить в рассрочку (или в лизинг) от застройщика, как по мне нормальный вариант, по окончанию выплат вы получаете документы на квартиру. Нет комиссионных банка, сумашедшей % ставки, оформления залога и т.д. По этой схеме давно продаются авто заграницей, так мой приятель каждые 3 года меняет машину, говорит что по деньгам одинаково и нет гемора с продажей. С недвижимостью риски ещё меньше, она не может сломаться или попасть в дтп.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 10 лип, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:56
vitaliian написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Все так. Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
а кто будет платить за праздник жизни? Швейцарский банк в швейцарских франках, но под ни-и-изкие проценты?
очень много новостроев предлагается купить в рассрочку (или в лизинг) от застройщика, как по мне нормальный вариант, по окончанию выплат вы получаете документы на квартиру. Нет комиссионных банка, сумашедшей % ставки, оформления залога и т.д. По этой схеме давно продаются авто заграницей, так мой приятель каждые 3 года меняет машину говорит что по деньгам одинаково и нет гемора с продажей.
Рассрочки слишком короткие. Для основной массы потенциальных покупателей нужны от 10 лет и дольше - такого никто не дает.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:58
airmax78 написав:
Рассрочки слишком короткие. Для основной массы потенциальных покупателей нужны от 10 лет и дольше - такого никто не дает.
Есть над чем застройщикам подумать. Все хотят быстрых денег. В случае с недвижимостью эра быстрых денег без ипотеку подходит к концу.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 10 лип, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:01
Первый написав: hume написав: zzzzzz написав:
Первый, как там продажи при курсе 25,80 ?
Подозреваю с продажами не очень хорошо. Кстати, ремонты тоже не особо выгодно делать. Ходил смотрел отделочные материалы (импорт), цена при укреплении грн на 5-7% не изменилась совсем.
По долларовой рассрочке тоже засада, у всех девелоперов привязка к курсу только в случае повышения курса доллара. В случае же укрепления грн есть пункт, что цена метра выплачивается согласно курсу на момент подписания договора.
Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо.
Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують ... в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.
з новобудовами, звернув увагу, що уже більше пів року туга ситуація із => економами та всякими недокомфортами,
... а житло класом вище більш-менш фінансується, наприклад, Ділова 5, Перемоги 5б, Анрі Барбюса 28а, Патріса Лумумби 12 і т.п.,
... в бюджетному сегменті фактично тільки Комфорт Таун зразок стабільності, ... також збавили обороти в передмісті (наприклад, Софіївська-Борщагівка та Вишневе),
... підрядники жаліються, що загалом ситуація Ж, забудовники на погані продажі, затримки здачі ростуть, ... імхо, з моєї колокольні
#noFOMO
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:05
Первый написав:
Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо.
Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують ... в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.
Лично моё мнение. Не думаю, что котлован следующего дома рыбальского без свайного поля по 1500 уе пользуется спросом. Или Монреаль по 1600 уе без котлована взагали.
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