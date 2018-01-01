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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1313131413151316

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:11

  airmax78 написав:Рассрочки слишком короткие. Для основной массы потенциальных покупателей нужны от 10 лет и дольше - такого никто не дает.

Соглашусь, максимум рассрочки где то до трёх лет. Дальше уже кредитование. Кан рекламировал в файна тауне рассрочку до 7 лет,думал прыгать, но после посещения оп оказалось ,что это кредитование под 10% в долларе, при этом на неликвид. Что самое интересное рассрочки на ликвидные объекты вообще нет, продажа за 100%.

В 10 лет без процентов с удовольствием бы вляпался.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:29

  investorkiev написав:Я сейчас не про центр говорю, а про спальники - ты, знаток блин!

Трайбека. Тебе таксист в Софии сказал, что "прекрасные" спалники это места компактного проживания цыган?
https://macos.livejournal.com/1072438.html

  investorkiev написав:Вообще обидно что нищеброды- венгры еще и могут нанимать дупомоев из Украины, т.е мы как страна вообще на дне пищевой цепочки.

Останусь при своем мнении. Считаю Будапешт одним из самых интересных городов Европы.

  investorkiev написав:И познавательна история Югославии - я раньше никогда не интересовался, а попал на Балканы и почитал.

Это как макет Ссср в миниатюре.
Ну и результат виден - почти для всех членов этой страны печален (по сравнению с соседней западной европой например)..

Странные маршруты выбираешь...Белград? По стопам Путена?
Мне нравится Сплит, Супетар, Дубровник, Хвар.... там красиво, Путена совсем не любят, цыган нет (Усташи+Муссолини ). А так те же славяне, бывшая республика СФРЮ...
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:34

  airmax78 написав:[]
Рассрочки слишком короткие. Для основной массы потенциальных покупателей нужны от 10 лет и дольше - такого никто не дает.


Ми ж дорослі хлопчики. Відтермінування до введення в експлуатацію - для забудовника вартість грошей = +- 0, а при сприятливих умовах ще й заробити можна.
А от після введення в експлуатацію, тут вже необхідно давати в розтермінування свої або залучені. І вони для забудовника коштують грошей.
Тому хто із забудовників пожирніше - той дає свої в борг під відсотки (кан), а різна гопота аля енсо - нічого не дає, тільки розтермінування і те в долярах.
До розтермінування в долярах ставлюся позитивно - яка не яка гарантія систематичного фінансування будівництва у +- стабільних цінах. :shock:


Не дай бог забудовники розправлять крила і зможуть кредитувати на 10 років. Ціни помножать на 2. Якщо хтось думає що буде по іншому, то дивіться на КАН. Файна таун па 1400 за квадрат І 0 ЗНИЖКА ЗА 100% ОПЛАТУ.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:41

  UA написав:..Белград? По стопам Путена?
...
там красиво, Путена совсем не любят...


Тебе не кажется что у тебя зацикленность на данном персонаже? Сходи к психологу.

ЗЫ: а в Украине Путена любят? Рейтинг Медведчука уже больше чем у Голоса+петиного ЕС вместе взятых, а добавь еще Шария.... боюсь тебе не понравится тут жить :)))
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:55

  hume написав:
  Первый написав:Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо.
Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують ... в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.

Лично моё мнение. Не думаю, что котлован следующего дома рыбальского без свайного поля по 1500 уе пользуется спросом. Или Монреаль по 1600 уе без котлована взагали.

Насправді розтермінування рулить. 2 куе в місяць то не є значною сумою. 24 місяці це вже 48 куе + перший внесок в 30-40, от і 80куе.
Проблема в лотереї - побудують чи ні, та в адекватності ціни. 1500 за рибальскай Я просто не можу усвідомити.
Монреаль 1600 наче й ок, проте мегастрьомно.
Всім процвітання!
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  investorkiev написав: Сходи к психологу.

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UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:15

  Первый написав:
Не дай бог забудовники розправлять крила і зможуть кредитувати на 10 років. Ціни помножать на 2.

Хоть мы не в Евросоюзе и никогда там не будем - киевские цены частенько выше испанских. Сравнить можно на Идеалисте. Можно конечно кратно множить - но просто "висюнов" будет больше :mrgreen:
moniks
 
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