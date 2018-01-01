Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Вообще обидно что нищеброды- венгры еще и могут нанимать дупомоев из Украины, т.е мы как страна вообще на дне пищевой цепочки.
Останусь при своем мнении. Считаю Будапешт одним из самых интересных городов Европы.
investorkiev написав:И познавательна история Югославии - я раньше никогда не интересовался, а попал на Балканы и почитал.
Это как макет Ссср в миниатюре. Ну и результат виден - почти для всех членов этой страны печален (по сравнению с соседней западной европой например)..
Странные маршруты выбираешь...Белград? По стопам Путена? Мне нравится Сплит, Супетар, Дубровник, Хвар.... там красиво, Путена совсем не любят, цыган нет (Усташи+Муссолини ). А так те же славяне, бывшая республика СФРЮ...
airmax78 написав:[] Рассрочки слишком короткие. Для основной массы потенциальных покупателей нужны от 10 лет и дольше - такого никто не дает.
Ми ж дорослі хлопчики. Відтермінування до введення в експлуатацію - для забудовника вартість грошей = +- 0, а при сприятливих умовах ще й заробити можна. А от після введення в експлуатацію, тут вже необхідно давати в розтермінування свої або залучені. І вони для забудовника коштують грошей. Тому хто із забудовників пожирніше - той дає свої в борг під відсотки (кан), а різна гопота аля енсо - нічого не дає, тільки розтермінування і те в долярах. До розтермінування в долярах ставлюся позитивно - яка не яка гарантія систематичного фінансування будівництва у +- стабільних цінах.
Не дай бог забудовники розправлять крила і зможуть кредитувати на 10 років. Ціни помножать на 2. Якщо хтось думає що буде по іншому, то дивіться на КАН. Файна таун па 1400 за квадрат І 0 ЗНИЖКА ЗА 100% ОПЛАТУ.
Первый написав:Не пам'ятаю коли у стройбанів були продажі на рівні хорошо. Скільки не читав форум то завжди з продажами все дуже погано. Після Показу в ОП котлети форумчани отримують ... в подарунок. А якщо ще й забронювати хату, то в рабство одного з директорів забудовника. Фактів продажу квартир не знаю. Це взагалі ненаукова фантастика.
Лично моё мнение. Не думаю, что котлован следующего дома рыбальского без свайного поля по 1500 уе пользуется спросом. Или Монреаль по 1600 уе без котлована взагали.
Насправді розтермінування рулить. 2 куе в місяць то не є значною сумою. 24 місяці це вже 48 куе + перший внесок в 30-40, от і 80куе. Проблема в лотереї - побудують чи ні, та в адекватності ціни. 1500 за рибальскай Я просто не можу усвідомити. Монреаль 1600 наче й ок, проте мегастрьомно.
Первый написав: Не дай бог забудовники розправлять крила і зможуть кредитувати на 10 років. Ціни помножать на 2.
Хоть мы не в Евросоюзе и никогда там не будем - киевские цены частенько выше испанских. Сравнить можно на Идеалисте. Можно конечно кратно множить - но просто "висюнов" будет больше
Не згоден. Це Взагалі виключено. Розтермінування оплати на 10 років означає що у забудовника є ресурс збудувати об'єкт. А там якщо жертва не потягнула розтермінування, то знайдуть іншу жертву. Вісюна не буде, адже об'єкт збудовано за гроші забудовника. А якщо не знайдуть жертву, то попадос забудовника (Так йому і тре кровопійцу).
Щодо іспанії. Впевнений що там вообще все охрененно, як і в польщі і решті країн світу. Для мене взагалі не зрозуміло як геос може впарювати па 3500 ойро за квадрат за кордоном де все дешевше ніж в Києві, а в Києві ледь животіє і будує оранж по 500 ойро, а центральні об'єкти по 1500
Первый написав:Не дай бог забудовники розправлять крила і зможуть кредитувати на 10 років. Ціни помножать на 2.
Пузырь КРЖН надут и без этих денег. Киев за исключением сильно отдельных локаций - это будущее люмпено-пенсионерское гетто. Проживающие в "народных" кварталах понимают это лучше, а модные моп-ы конечно напускают туману в сознании. Рыги (и мои знакомые) то же понимают это, но скосить баблеца на последок - это святое