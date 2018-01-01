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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1315131613171318>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:23

  moniks написав:
  Первый написав:Не дай бог забудовники розправлять крила і зможуть кредитувати на 10 років. Ціни помножать на 2.

Пузырь КРЖН надут и без этих денег. Киев за исключением сильно отдельных локаций - это будущее люмпено-пенсионерское гетто. Проживающие в "народных" кварталах понимают это лучше, а модные моп-ы конечно напускают туману в сознании. Рыги (и мои знакомые) то же понимают это, но скосить баблеца на последок - это святое :mrgreen:

Серьезный пузырь, когда цена продажи отличается от себестоимости строительства %% на 40-50.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:28

  airmax78 написав:Серьезный пузырь, когда цена продажи отличается от себестоимости строительства %% на 40-50.

Себестоимость подтянется. Производители стройматериалов и подрядчики тоже не пальцем сделаны.
Лоха нужно бить на взлете
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:37

  UA написав:
  airmax78 написав:Серьезный пузырь, когда цена продажи отличается от себестоимости строительства %% на 40-50.

Себестоимость подтянется. Производители стройматериалов и подрядчики тоже не пальцем сделаны.
Лоха нужно бить на взлете

Это сарказм был. Пузырь, это когда цена продажи от себестоимости раз в 10 отличается. То что сейчас в Киеве - это что-то очень близкое к самому дну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:45

Тут проскакивают "хотелки" про дешевую ипотеку, вот решил расписать немного.

Ставки по трежерис США
10 летки - 2,1%
30 летки - 2,6%

Ставки по 30 летней ипотеке - 4,1%

У Украинских самых длинных 8 летних бондов , ставка 8%
То есть гипотетически 8 летний кредит в долларах не может быть ниже 12%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:49

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Серьезный пузырь, когда цена продажи отличается от себестоимости строительства %% на 40-50.

Себестоимость подтянется. Производители стройматериалов и подрядчики тоже не пальцем сделаны.
Лоха нужно бить на взлете

Это сарказм был. Пузырь, это когда цена продажи от себестоимости раз в 10 отличается.

пузырь возможен если наблюдается дефицит какого-то актива, без дефицита надуть пузырь невозможно. Наоборот имеют место пирамиды, когда деньгами полученными от инвесторов новых объектов достраиваются старые. С каждым новым объектом вероятность его сдачи в срок снижается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:00

  airmax78 написав:Это сарказм был. Пузырь, это когда цена продажи от себестоимости раз в 10 отличается. То что сейчас в Киеве - это что-то очень близкое к самому дну.

Это вы с кокаином и героином путаете? Там жадная дилерская сеть стоит между потребителем и производителем.

Девелоперов много, а производителей арматуры в Украине аж два.
Строительный бетон в Киеве замешивает не так много предприятий.
Это знаете, как мастера-отделочники перед тем как зарядить прайс, смотрят - на чем приехал заказчик, степень модности МОПов дома в котором расположена квартира....
По сути, себестоимость трудозатрат мастера одинакова, что в хруще, что в модном доме - а цена разная.
Востаннє редагувалось UA в Сер 10 лип, 2019 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:01

  hume написав:
  airmax78 написав:Рассрочки слишком короткие. Для основной массы потенциальных покупателей нужны от 10 лет и дольше - такого никто не дает.

Соглашусь, максимум рассрочки где то до трёх лет. Дальше уже кредитование. Кан рекламировал в файна тауне рассрочку до 7 лет,думал прыгать, но после посещения оп оказалось ,что это кредитование под 10% в долларе, при этом на неликвид. Что самое интересное рассрочки на ликвидные объекты вообще нет, продажа за 100%.

В 10 лет без процентов с удовольствием бы вляпался.

По рассрочкам от застройщиков, как всегда дьявол кроется в деталях, ничего нового 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:03

Глава телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9, может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

Вероятное назначение может произойти уже на этой неделе, сообщает KV со ссылкой на двух компетентных источников.

"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", – сказал источник, близкий к руководству Офиса президента.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:03

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Серьезный пузырь, когда цена продажи отличается от себестоимости строительства %% на 40-50.

Себестоимость подтянется. Производители стройматериалов и подрядчики тоже не пальцем сделаны.
Лоха нужно бить на взлете

Это сарказм был. Пузырь, это когда цена продажи от себестоимости раз в 10 отличается. То что сейчас в Киеве - это что-то очень близкое к самому дну.

Пофиг раздутая (той же коррупцией) себестоимость. Раб с деньгами стал умный и бежит. Раб без денег - просто раб. Он за ваши "р0скоши" никогда не заплатит. Условия жизни в Украине только ухудшаются. Мыло шо молодежъ просерает фсё в муракамах - только мыло. Или вопрос секса. Они в жызни не купят хату на аппАлони за 150-т и сильно вряд ли в Яскравом такое же за 70-т. :mrgreen:
Востаннє редагувалось moniks в Сер 10 лип, 2019 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:04

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Серьезный пузырь, когда цена продажи отличается от себестоимости строительства %% на 40-50.

Себестоимость подтянется. Производители стройматериалов и подрядчики тоже не пальцем сделаны.
Лоха нужно бить на взлете

Это сарказм был. Пузырь, это когда цена продажи от себестоимости раз в 10 отличается. То что сейчас в Киеве - это что-то очень близкое к самому дну.

уа , бредет в темперературе
Vadim V
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