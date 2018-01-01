Киевгорстрой сегодня написал, что при 100% оплате увеличивает скидку ещё на 2%.
Например, было -10%, а теперь -12%.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 20:04
Киевгорстрой сегодня написал, что при 100% оплате увеличивает скидку ещё на 2%.
Например, было -10%, а теперь -12%.
Додано: Сер 10 лип, 2019 20:08
Совершенно верно. В 2000-2008 на РН повылазило куча бебибумеров рожденных в 60-70х годах+народ захотел более просторного жилья. А строительных мощностей после 90-х кот наплакал. Ипотека это был всего навсего инструмент, а не причина. Жадные банкиры решили тоже поучаствовать.
ПС В Японии недвижимость дешевеет, а в Ираке дорожает. Почему так? Может демография?
Додано: Сер 10 лип, 2019 20:11
Помню 2006-2008 )))
Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.
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