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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1315131613171318

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:04

Киевгорстрой сегодня написал, что при 100% оплате увеличивает скидку ещё на 2%.
Например, было -10%, а теперь -12%.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:08

  vitaliian написав:пузырь возможен если наблюдается дефицит какого-то актива, без дефицита надуть пузырь невозможно.

Совершенно верно. В 2000-2008 на РН повылазило куча бебибумеров рожденных в 60-70х годах+народ захотел более просторного жилья. А строительных мощностей после 90-х кот наплакал. Ипотека это был всего навсего инструмент, а не причина. Жадные банкиры решили тоже поучаствовать.
ПС В Японии недвижимость дешевеет, а в Ираке дорожает. Почему так? Может демография? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:11

  UA написав:
  vitaliian написав:пузырь возможен если наблюдается дефицит какого-то актива, без дефицита надуть пузырь невозможно.

Совершенно верно. В 2000-2008 на РН повылазило куча бебибумеров рожденных в 60-70х годах+народ захотел более просторного жилья. А строительных мощностей после 90-х кот наплакал. Ипотека это был всего навсего инструмент, а не причина. Жадные банкиры решили тоже поучаствовать.
ПС В Японии недвижимость дешевеет, а в Ираке дорожает. Почему так? Может демография? :mrgreen:


Помню 2006-2008 )))
Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.
freeze
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