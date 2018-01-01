Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:пузырь возможен если наблюдается дефицит какого-то актива, без дефицита надуть пузырь невозможно.
Совершенно верно. В 2000-2008 на РН повылазило куча бебибумеров рожденных в 60-70х годах+народ захотел более просторного жилья. А строительных мощностей после 90-х кот наплакал. Ипотека это был всего навсего инструмент, а не причина. Жадные банкиры решили тоже поучаствовать. ПС В Японии недвижимость дешевеет, а в Ираке дорожает. Почему так? Может демография?
Помню 2006-2008 ))) Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.
freeze написав:Помню 2006-2008 ))) Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.
freeze написав:Помню 2006-2008 ))) Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.
Я помню те незабвенные годы и потом грозу, сам взял невьебенный ипотечный в заметьте долларах под 11 %, в сентябре 2008 начало грозить, в октябре достаю из почтового ящика письмо - звиняйте у вас 12 %, в в ноябре - 14 %, в декабре письмо - звиняйте у вас 16 % в долларах. Я подумал, идите вы на уюх со своей ипотекой, и в январе поскрёб по сусекам и погасил наглым рожам всё, но не все смогли (((
freeze написав:Глава телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9, может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).
Вероятное назначение может произойти уже на этой неделе, сообщает KV со ссылкой на двух компетентных источников.
"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", – сказал источник, близкий к руководству Офиса президента.
Сейчас идут такие назначения что ойо-йой....в СБУ , Таможне , мало не покажется....таких упырей назначают (((