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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1315131613171318

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:11

  UA написав:
  vitaliian написав:пузырь возможен если наблюдается дефицит какого-то актива, без дефицита надуть пузырь невозможно.

Совершенно верно. В 2000-2008 на РН повылазило куча бебибумеров рожденных в 60-70х годах+народ захотел более просторного жилья. А строительных мощностей после 90-х кот наплакал. Ипотека это был всего навсего инструмент, а не причина. Жадные банкиры решили тоже поучаствовать.
ПС В Японии недвижимость дешевеет, а в Ираке дорожает. Почему так? Может демография? :mrgreen:


Помню 2006-2008 )))
Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:32

  freeze написав:Помню 2006-2008 )))
Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.

Так эти
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15561851
и эти
https://www.country.ua/buy/flat/3255377.html
там и застряли :mrgreen: Жесть :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сейчас в стране дефицит капитала, поэтому единственный возможный пузырь - валюта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:42

  moniks написав:
  freeze написав:Помню 2006-2008 )))
Рекламу от многих банков, хочешь новую квартиру, не тяни, заказывай машину на перевоз вещей, перед этим только зайди в нашу банку оформить ипотеку, живи прямо сейчас.

Так эти
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15561851
и эти
https://www.country.ua/buy/flat/3255377.html
там и застряли :mrgreen: Жесть :mrgreen:


Я помню те незабвенные годы и потом грозу, сам взял невьебенный ипотечный в заметьте долларах под 11 %, в сентябре 2008 начало грозить, в октябре достаю из почтового ящика письмо - звиняйте у вас 12 %, в в ноябре - 14 %, в декабре письмо - звиняйте у вас 16 % в долларах.
Я подумал, идите вы на уюх со своей ипотекой, и в январе поскрёб по сусекам и погасил наглым рожам всё, но не все смогли (((
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:43

Что там нового про мой каркулятор?

viewtopic.php?p=4702196#p4702196
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:52

  freeze написав:Глава телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9, может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

Вероятное назначение может произойти уже на этой неделе, сообщает KV со ссылкой на двух компетентных источников.

"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", – сказал источник, близкий к руководству Офиса президента.


Сейчас идут такие назначения что ойо-йой....в СБУ , Таможне , мало не покажется....таких упырей назначают (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:03

  l66 написав:Киевгорстрой сегодня написал, что при 100% оплате увеличивает скидку ещё на 2%.
Например, было -10%, а теперь -12%.


«ЛЕТОМ -22%». КИЕВГОРСТРОЙ ОБЪЯВЛЯЕТ МЕСЯЦ СКИДОК
https://kmb.ua/ru/news/letom-22-kievgor ... ac-skidok/

Скидки от 2% до 22%

Вы наверно про Урловский-1 говорите
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:07

zzzzzz
Там, где было -20, стало -22.
Где было -15, стало -17.
Они везде -2 добавили к скидке.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:16

  l66 написав:zzzzzz
Там, где было -20, стало -22.
Где было -15, стало -17.
Они везде -2 добавили к скидке.



Любопытно в ЖК Воссоединения как стоял ценник 19 793 грн/м² в ноябре-декабре , так и стоит. Это остатки больших трешек с видом на могилки.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:43

  Первый написав:
  airmax78 написав:[]
Рассрочки слишком короткие. Для основной массы потенциальных покупателей нужны от 10 лет и дольше - такого никто не дает.

Не дай бог забудовники розправлять крила і зможуть кредитувати на 10 років. Ціни помножать на 2.

Коли дисбаланс пропозиції та спросу (як зараз), то більш доступна для пересічного іпотека - це палочка виручалочка для забудовників, ... і здорожчання м2 для когось жах, а хтось дуже на це розраховує.
#noFOMO
TylerTruman_
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