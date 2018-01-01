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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1317131813191320>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:15

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Глава телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9, может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

Вероятное назначение может произойти уже на этой неделе, сообщает KV со ссылкой на двух компетентных источников.

"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", – сказал источник, близкий к руководству Офиса президента.


Сейчас идут такие назначения что ойо-йой....в СБУ , Таможне , мало не покажется....таких упырей назначают (((

Уже можно вас с Фризе начинать благодарить за новые лица или подождать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:25

  zzzzzz написав:
  l66 написав:Киевгорстрой сегодня написал, что при 100% оплате увеличивает скидку ещё на 2%.
Например, было -10%, а теперь -12%.


«ЛЕТОМ -22%». КИЕВГОРСТРОЙ ОБЪЯВЛЯЕТ МЕСЯЦ СКИДОК
https://kmb.ua/ru/news/letom-22-kievgor ... ac-skidok/

Скидки от 2% до 22%

Вы наверно про Урловский-1 говорите

Да? А Рыбальский без скидок был 29К за метр. А теперь почти 36К, но со скидкой 12%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:29

  airmax78 написав:Уже можно вас с Фризе благодарить или подождать?

У меня есть бизнес идея.
Принт на одежду надписи "А я за него не голосовал"
Потребность рынка на такую продукцию 73% от принявших участие в последних выборах.
Думал размещать заказ на футболки, чтоб к следующему лету... а теперь сомневаюсь... может на толстовки, к весне?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:40

  airmax78 написав:Уже можно вас с Фризе начинать благодарить за новые лица или подождать?

Ну а чего сдерживаться , не держи это в себе. Давай.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:49

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Глава телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9, может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

Вероятное назначение может произойти уже на этой неделе, сообщает KV со ссылкой на двух компетентных источников.

"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", – сказал источник, близкий к руководству Офиса президента.


Сейчас идут такие назначения что ойо-йой....в СБУ , Таможне , мало не покажется....таких упырей назначают (((

Не понимаю какую цель преследуют назначая главу развлекательного канала возглавить кгга. Короче пздц полный. Нужно было Тищенко назначать, тк он может не пройти по мажоритарке, а так бы городом поуправлял, тем более у него есть опыт управления рестораном.

Что то мне весь этот зашквар нравится всё меньше и меньше. Возможно Еленск сделала самый обдуманный поступок продав всё спекулятивное имущество.

ПС
И ещё мне кажется, что все тупо кладут на преза, уважения к нему вообще нет.

ППС
Конговец, что думаете по ситуации? Я знаю, что вы читаете
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:55

  zzzzzz написав:

Любопытно в ЖК Воссоединения как стоял ценник 19 793 грн/м² в ноябре-декабре , так и стоит. Это остатки больших трешек с видом на могилки.

Думаю тяжко продать трёхи с видом товарняков через каждые полчаса. Пока ждёшь у окна очередной товарняк, чтоб развлечься считая вагоны, можно окунуться в бренность бытия созерцая могилы некогда любимых питомцев. Если повезёт можно застать сам процесс закапывания очередного любимца.

ПС
Что ж вас тянет то в тот дом?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:25

  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.

Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:34

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  freeze написав:Глава телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9, может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

Вероятное назначение может произойти уже на этой неделе, сообщает KV со ссылкой на двух компетентных источников.

"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", – сказал источник, близкий к руководству Офиса президента.


Сейчас идут такие назначения что ойо-йой....в СБУ , Таможне , мало не покажется....таких упырей назначают (((

Не понимаю какую цель преследуют назначая главу развлекательного канала возглавить кгга. Короче пздц полный. Нужно было Тищенко назначать, тк он может не пройти по мажоритарке, а так бы городом поуправлял, тем более у него есть опыт управления рестораном.

Что то мне весь этот зашквар нравится всё меньше и меньше. Возможно Еленск сделала самый обдуманный поступок продав всё спекулятивное имущество.

ПС
И ещё мне кажется, что все тупо кладут на преза, уважения к нему вообще нет.

ППС
Конговец, что думаете по ситуации? Я знаю, что вы читаете

Ну мы же об этом еще до выборов говорили. Это уничтожение института Президента. А в Раду сейчас идет много приватовцев
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:50

  hume написав:
  zzzzzz написав:

Любопытно в ЖК Воссоединения как стоял ценник 19 793 грн/м² в ноябре-декабре , так и стоит. Это остатки больших трешек с видом на могилки.

Думаю тяжко продать трёхи с видом товарняков через каждые полчаса. Пока ждёшь у окна очередной товарняк, чтоб развлечься считая вагоны, можно окунуться в бренность бытия созерцая могилы некогда любимых питомцев. Если повезёт можно застать сам процесс закапывания очередного любимца.

ПС
Что ж вас тянет то в тот дом?


Был период меня интересовали высокие этажи с видом на лавру, когда сходил один раз на просмотр то попустило. А сейчас просто с ухмылкой наблюдаю за упрямством компании которая не желает сбрасывать неликвид со скидкой.
Живите своим умом!
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