|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:10
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.
Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.
думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19870
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:12
Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19870
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:43
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.
Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.
думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
Голосуху сдали на 3 года раньше чем первую очередь Ривера + Правый берег.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30738
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3632 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15010
|2441357
|
Сер 10 лип, 2019 23:08
l66
|
|455
|181585
|
|
|31672
|68761
|
|