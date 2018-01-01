Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:10
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.
Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.
думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 11 лип, 2019 00:12
Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 11 лип, 2019 00:43
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.
Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.
думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
Голосуху сдали на 3 года раньше чем первую очередь Ривера + Правый берег.
airmax78
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:01
Шах и мат суточным лендлордам центра
В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.
В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.
Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.
Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:17
zzzzzz написав:
Шах и мат суточным лендлордам центра
В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.
В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.
Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.
Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Лав-отели, ЦА - турки )
Mazay256
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:18
freeze написав:
..
"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. ..
Мдя.. Еще бы Беню сосватал.. Еще пару таких ходов и можно назначать повторное голосование Президента, притом, с первого тура
sequence
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