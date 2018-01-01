RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1317131813191320

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 00:10

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.

Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.

думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19870
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19870
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 00:43

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.

Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.

думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?

Голосуху сдали на 3 года раньше чем первую очередь Ривера + Правый берег.
airmax78
 
Повідомлень: 30738
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3632 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:01

Шах и мат суточным лендлордам центра :mrgreen:

В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34046
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3332 раз.
Подякували: 6868 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:17

  zzzzzz написав:Шах и мат суточным лендлордам центра :mrgreen:

В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/


Лав-отели, ЦА - турки )
Mazay256
 
Повідомлень: 418
З нами з: 15.06.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:18

  freeze написав:..
"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. ..
Мдя.. Еще бы Беню сосватал.. Еще пару таких ходов и можно назначать повторное голосование Президента, притом, с первого тура
sequence
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 29.12.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1317131813191320
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1500, 1501, 1502
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15010 2441561
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 23:08
l66
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181595
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 68880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (510)
11.07.2019 09:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.