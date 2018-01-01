Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:10
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.
Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.
думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 11 лип, 2019 00:12
Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 11 лип, 2019 00:43
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.
Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.
думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
Голосуху сдали на 3 года раньше чем первую очередь Ривера + Правый берег.
airmax78
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:01
Шах и мат суточным лендлордам центра
В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.
В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.
Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.
Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:17
zzzzzz написав:
Шах и мат суточным лендлордам центра
В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.
В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.
Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.
Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Лав-отели, ЦА - турки )
Mazay256
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:18
freeze написав:
..
"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. ..
Мдя.. Еще бы Беню сосватал.. Еще пару таких ходов и можно назначать повторное голосование Президента, притом, с первого тура
sequence
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:51
airmax78 написав:
Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.
да-да, не хватает прибыли из незаработанных гражданами денег.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:04
Оранжевый-хит сезона написав:
Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
Лучше уж тогда в Оранж
antey1969
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:11
hume написав:
Не понимаю какую цель преследуют назначая главу развлекательного канала возглавить кгга. Короче пздц полный. Нужно было Тищенко назначать, тк он может не пройти по мажоритарке, а так бы городом поуправлял, тем более у него есть опыт управления рестораном.
Что то мне весь этот зашквар нравится всё меньше и меньше. Возможно Еленск сделала самый обдуманный поступок продав всё спекулятивное имущество.
ПС
И ещё мне кажется, что все тупо кладут на преза, уважения к нему вообще нет.
ППС
Конговец, что думаете по ситуации? Я знаю, что вы читаете
Что будет при Зе было понятно
Нет ясности что будет после Зе
Выйти резко из недвижимости без существенных потерь (недополученной прибыли) нереально. Налог на вторую продажу за год+налог на право собственности до 3 лет.
UA
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:12
zzzzzz написав: l66 написав:
Киевгорстрой сегодня написал, что при 100% оплате увеличивает скидку ещё на 2%.
Например, было -10%, а теперь -12%.
«ЛЕТОМ -22%». КИЕВГОРСТРОЙ ОБЪЯВЛЯЕТ МЕСЯЦ СКИДОК
https://kmb.ua/ru/news/letom-22-kievgor ... ac-skidok/
Скидки от 2% до 22%
Вы наверно про Урловский-1 говорите
Зайдите в КГС и поинтересуйтесь, что они предлагают - в основном жесткий висяк, зато на ОЛХ все чего душа пожелает из кгсовского, но дороже.
antey1969
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