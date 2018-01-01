RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13181319132013211322>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 00:10

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.

Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.

думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19871
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19871
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 00:43

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево живёт дочка владельца Миськжитлобуд Костржемского, и кстати на 4 этаже а не в видовой. А Максу не подошло. В том же парадном где у него квартира была.

Если бы мне, как и ей, квартира бесплатно досталась, я бы тоже жил и не парился.

думаешь у неё негде жить в Ривер стоуне?

Голосуху сдали на 3 года раньше чем первую очередь Ривера + Правый берег.
airmax78
 
Повідомлень: 30739
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3632 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:01

Шах и мат суточным лендлордам центра :mrgreen:

В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34052
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 6869 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:17

  zzzzzz написав:Шах и мат суточным лендлордам центра :mrgreen:

В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/


Лав-отели, ЦА - турки )
Mazay256
 
Повідомлень: 418
З нами з: 15.06.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:18

  freeze написав:..
"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. ..
Мдя.. Еще бы Беню сосватал.. Еще пару таких ходов и можно назначать повторное голосование Президента, притом, с первого тура
sequence
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 29.12.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Девелоперам, чтобы расправить крылья, не хватает доступной ипотеки.

да-да, не хватает прибыли из незаработанных гражданами денег.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:04

  Оранжевый-хит сезона написав:Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?

Лучше уж тогда в Оранж
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8468
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:11

  hume написав:Не понимаю какую цель преследуют назначая главу развлекательного канала возглавить кгга. Короче пздц полный. Нужно было Тищенко назначать, тк он может не пройти по мажоритарке, а так бы городом поуправлял, тем более у него есть опыт управления рестораном.

Что то мне весь этот зашквар нравится всё меньше и меньше. Возможно Еленск сделала самый обдуманный поступок продав всё спекулятивное имущество.

ПС
И ещё мне кажется, что все тупо кладут на преза, уважения к нему вообще нет.

ППС
Конговец, что думаете по ситуации? Я знаю, что вы читаете

Что будет при Зе было понятно
Нет ясности что будет после Зе
Выйти резко из недвижимости без существенных потерь (недополученной прибыли) нереально. Налог на вторую продажу за год+налог на право собственности до 3 лет.
UA
 
Повідомлень: 4296
З нами з: 19.07.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:12

  zzzzzz написав:
  l66 написав:Киевгорстрой сегодня написал, что при 100% оплате увеличивает скидку ещё на 2%.
Например, было -10%, а теперь -12%.


«ЛЕТОМ -22%». КИЕВГОРСТРОЙ ОБЪЯВЛЯЕТ МЕСЯЦ СКИДОК
https://kmb.ua/ru/news/letom-22-kievgor ... ac-skidok/

Скидки от 2% до 22%

Вы наверно про Урловский-1 говорите

Зайдите в КГС и поинтересуйтесь, что они предлагают - в основном жесткий висяк, зато на ОЛХ все чего душа пожелает из кгсовского, но дороже.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8468
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 13181319132013211322>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot], vitaliian, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1500, 1501, 1502
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15013 2441789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 09:58
Хомякоид
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181596
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 68911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (80)
11.07.2019 11:25
Конкорд (6995)
11.07.2019 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.