Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:12
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
Лучше уж тогда в Оранж
почему? Озеро и по Протасовому в центр или по Воздухофлотскому
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:15
Оранжевый-хит сезона написав: antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?
Лучше уж тогда в Оранж
почему? Озеро и по Протасовому в центр или по Воздухофлотскому
То есть, Вы думаете, что КГС там зря второй год держит копеечный прайс? )))
antey1969
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:18
UA написав:
Думал размещать заказ на футболки, чтоб к следующему лету... а теперь сомневаюсь... может на толстовки, к весне?
на труселя, сзади, круглый год
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:28
UA написав: airmax78 написав:
Уже можно вас с Фризе благодарить или подождать?
У меня есть бизнес идея.
Принт на одежду надписи "А я за него не голосовал"
Потребность рынка на такую продукцию 73% от принявших участие в последних выборах.
Думал размещать заказ на футболки, чтоб к следующему лету... а теперь сомневаюсь... может на толстовки, к весне?
лучше на наколки, пригодится для будущих президентов.
vitaliian
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:30
vitaliian написав:
лучше на наколки, пригодится для будущих президентов.
Боюсь, в привычном нам виде, это последний президент Украины
UA
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:04
zzzzzz написав:
Шах и мат суточным лендлордам центра
В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.
В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.
Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.
Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.
airmax78
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:07
vitaliian
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:07
airmax78 написав:
если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.
Если понаедут азиаты, то могут выбрать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:13
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Шах и мат суточным лендлордам центра
В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.
В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.
Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.
Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/
Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.
А если в капсульном отеле будут мегамодные МОПы? Что выберет любой нормальный человек?
UA
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:14
интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?
В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину
"Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.
Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.
https://korrespondent.net/city/kiev/411 ... -treschynu
Xenon
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