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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1319132013211322>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:12

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?

Лучше уж тогда в Оранж

почему? Озеро и по Протасовому в центр или по Воздухофлотскому
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Хочу осенью проинвестирвать Медовый. Что скажите?

Лучше уж тогда в Оранж

почему? Озеро и по Протасовому в центр или по Воздухофлотскому

То есть, Вы думаете, что КГС там зря второй год держит копеечный прайс? )))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Думал размещать заказ на футболки, чтоб к следующему лету... а теперь сомневаюсь... может на толстовки, к весне?

на труселя, сзади, круглый год
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:28

  UA написав:
  airmax78 написав:Уже можно вас с Фризе благодарить или подождать?

У меня есть бизнес идея.
Принт на одежду надписи "А я за него не голосовал"
Потребность рынка на такую продукцию 73% от принявших участие в последних выборах.
Думал размещать заказ на футболки, чтоб к следующему лету... а теперь сомневаюсь... может на толстовки, к весне?

лучше на наколки, пригодится для будущих президентов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:30

  vitaliian написав:лучше на наколки, пригодится для будущих президентов.

Боюсь, в привычном нам виде, это последний президент Украины
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:04

  zzzzzz написав:Шах и мат суточным лендлордам центра :mrgreen:

В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/

Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.
:lol: :lol: :lol:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.
Если понаедут азиаты, то могут выбрать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:13

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Шах и мат суточным лендлордам центра :mrgreen:

В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/

Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.

А если в капсульном отеле будут мегамодные МОПы? Что выберет любой нормальный человек?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:14

интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?

В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину
"Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.

Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.

https://korrespondent.net/city/kiev/411 ... -treschynu
Xenon
 
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