Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.
А если в капсульном отеле будут мегамодные МОПы? Что выберет любой нормальный человек?
Значит снизят цены на капсулы. По факту в данном сегменте вырастет предложение,это в любом случае приведет к повышению конкуренции.
Капсулы конкурируют с хостелами. Адекватная цена = цене 2 койкомест в хостеле. Аэропорты - отдельная тема, если человеку ждать вылета 12 часов он не побежит по городу с сумками в поисках квартиры почасово, и заплатит 1500 за капсулу. Может капсулы на пляжах пользовались бы спросом, лучше чем палатка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?
В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину "Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.
Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.
На мосту тросы провисли У кого какие мысли? Руко#опые стройбаны? Понаехи-хулиганы? Днепр теченье изменил? Архитектор начудил? Трещина пошла в опоре. Потому что всё в офшоре оказалось неспроста ДО строительства моста? Может кто украл детали? Расскажите, мэр Виталий.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Xenon написав:интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?
В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину "Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.
Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.
Сейчас такое сплошь и рядом. Например, с форума в Ривер Молл: "Проблема с электрикой. Неправильно все сделали рукожопые. Сейчас перекладывают все. Реалистично откроются конец августа - сентябрь. Кто-то очень сэкономил на нормальных электриках и дал работу рукожопам. Зашквар"