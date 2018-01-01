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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1320132113221323>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:26

  UA написав:
  airmax78 написав:Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.

А если в капсульном отеле будут мегамодные МОПы? Что выберет любой нормальный человек?


Значит снизят цены на капсулы. По факту в данном сегменте вырастет предложение,это в любом случае приведет к повышению конкуренции.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:27

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.

А если в капсульном отеле будут мегамодные МОПы? Что выберет любой нормальный человек?


Значит снизят цены на капсулы. По факту в данном сегменте вырастет предложение,это в любом случае приведет к повышению конкуренции.

Капсулы конкурируют с хостелами. Адекватная цена = цене 2 койкомест в хостеле.
Аэропорты - отдельная тема, если человеку ждать вылета 12 часов он не побежит по городу с сумками в поисках квартиры почасово, и заплатит 1500 за капсулу.
Может капсулы на пляжах пользовались бы спросом, лучше чем палатка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:32

vitaliian
Не будут капсулы с хостелами конкурировать.
А цены на квартиры посуточно с 500 грн стартуют.
https://doba.ua/kiev/tsentr_kiev?sort=price_asc
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:32

  Xenon написав:интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?

В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину
"Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.

Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.

https://korrespondent.net/city/kiev/411 ... -treschynu

На мосту тросы провисли
У кого какие мысли?
Руко#опые стройбаны?
Понаехи-хулиганы?
Днепр теченье изменил?
Архитектор начудил?
Трещина пошла в опоре.
Потому что всё в офшоре
оказалось неспроста ДО строительства моста?
Может кто украл детали? Расскажите, мэр Виталий.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:40

  Xenon написав:интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?

В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину
"Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.

Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.

https://korrespondent.net/city/kiev/411 ... -treschynu

Сейчас такое сплошь и рядом.
Например, с форума в Ривер Молл:
"Проблема с электрикой. Неправильно все сделали рукожопые. Сейчас перекладывают все. Реалистично откроются конец августа - сентябрь. Кто-то очень сэкономил на нормальных электриках и дал работу рукожопам. Зашквар"
l66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:41

  vitaliian написав:..ждать вылета 12 часов он не побежит по городу с сумками в поисках квартиры почасово, и заплатит 1500 за капсулу.

вы блин, в натуре с ума посходили? какие 50 евро за НОРУ?!
прилетев ночью в Милан, мы за 2х заплатили 100 евро за нормальный номер в отеле NH, что метрах в 300 от arrival аэропорта.
ночуйте сами
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:14

  UA написав:
  airmax78 написав:Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.

А если в капсульном отеле будут мегамодные МОПы? Что выберет любой нормальный человек?

Даже если не будет. За 900-1500 грн. в сутки я выбираю только капсульный отель! Ням-ням.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:я выбираю только капсульный отель!

...с панорамным остеклением.
Не понимаю где место для грязной обуви, верхней одежды, двух чемоданов и зубной щётки?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:35

Re: модераторы есть на форуме???

  zzzzzz написав:vitaliian
Не будут капсулы с хостелами конкурировать.
А цены на квартиры посуточно с 500 грн стартуют.
https://doba.ua/kiev/tsentr_kiev?sort=price_asc

парни, вы ветку не попутали?
мож хватат уже флудить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:36

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:я выбираю только капсульный отель!

...с панорамным остеклением.
Не понимаю где место для грязной обуви, верхней одежды, двух чемоданов и зубной щётки?

ЦА таких аппартаментов не заморачивается с этим, спят одетыми и обутыми , чемоданы вголовах вместо подушки :mrgreen:
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