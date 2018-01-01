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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1320132113221323

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:37

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:я выбираю только капсульный отель!

...с панорамным остеклением.
Не понимаю где место для грязной обуви, верхней одежды, двух чемоданов и зубной щётки?

всё как в большом хостеле: шкафчики с ключиками, душевые мужские и женские,

эволюция комфорта общага-хотел-капсула-квартира посуточно-хороший отель.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:43

vitaliian
Вы не в курсе, еще никто не снял фильм ужасовв "Капсулы-убийцы"?
Заблокировалась дверь...нет вентиляции....вмонтированные в стены орудия пыток....газ...
маньяки, которые просят что-то сделать на видеокамеру или перечислить деньги для разблокировки двери....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:49

  Serg-ik написав:vitaliian
Вы не в курсе, еще никто не снял фильм ужасовв "Капсулы-убийцы"?
Заблокировалась дверь...нет вентиляции....вмонтированные в стены орудия пыток....газ...
маньяки, которые просят что-то сделать на видеокамеру или перечислить деньги для разблокировки двери....

можно списанные плацкартные и купейные вагоны использовать под отели. Влепить вместо купе проводника душ, систему вентиляции и кондиционирования, подключить к 220, канализации и водопроводу, угольное отопление там есть по дефолту. На Святошине, Борщаговке полно неиспользуемых рельсов, тупиков и т.д. Может где-то ещё есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:53

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:vitaliian
Вы не в курсе, еще никто не снял фильм ужасовв "Капсулы-убийцы"?
Заблокировалась дверь...нет вентиляции....вмонтированные в стены орудия пыток....газ...
маньяки, которые просят что-то сделать на видеокамеру или перечислить деньги для разблокировки двери....

можно списанные плацкартные и купейные вагоны использовать под отели. Влепить вместо купе проводника душ, систему вентиляции и кондиционирования, подключить к 220, канализации и водопроводу, угольное отопление там есть по дефолту. На Святошине, Борщаговке полно неиспользуемых рельсов, тупиков и т.д. Может где-то ещё есть.

завязывайте бредить, реально заипали уже

АУ, МОДЕРАТОР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:54

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Да уж... Целая отрасль накрылась медным тазом. Ведь понятно, что если выбирать между квартирой за 1500 и двухместной капсулой за 1500, любой нормальный человек выберет капсулу.

А если в капсульном отеле будут мегамодные МОПы? Что выберет любой нормальный человек?

Даже если не будет. За 900-1500 грн. в сутки я выбираю только капсульный отель! Ням-ням.
Зображення

Кто бы сомневался.
Там же будут модные МОПы, кондеев не подвесишь и балкон не застеклишь - все Ваши требования соблюдены :)
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:56

  Xenon написав:интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?

В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину
"Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.

Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.

https://korrespondent.net/city/kiev/411 ... -treschynu


Дима Макагон
15 мин.
Ой, дворянин-архитектор проектирующий мост за 400 млн не знает элементарных законов физики и механики. Когда ты ставишь одну опору с одной стороны деформационного шва, а вторую с другой и жестко их соединяешь, будь готов, что одну из них начнет вырывать. На конструкциях с такими пролетами всегда большие деформации: из-за ветра, смены нагрузок, температурных колебаний и сейсмики. Для того чтобы конструкция не ломалась, ей нужно давать возможность "гулять", для этого и нужны деформационные швы.
На этот мост нужно водить студентов строительных вузов и показывать, как делать нельзя.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:14

  zzzzzz написав:..
На этот мост нужно водить студентов строительных вузов и показывать, как делать нельзя.
педалик мостостроительный ф-т не заканчивал, ему то че.
как в том анекдоте: "..а еще я сюда ем"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:15

Кто-то ответит про каркулятор ?

Поздравите меня с победой ?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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trololo

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