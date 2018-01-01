Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian Вы не в курсе, еще никто не снял фильм ужасовв "Капсулы-убийцы"? Заблокировалась дверь...нет вентиляции....вмонтированные в стены орудия пыток....газ... маньяки, которые просят что-то сделать на видеокамеру или перечислить деньги для разблокировки двери....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:vitaliian Вы не в курсе, еще никто не снял фильм ужасовв "Капсулы-убийцы"? Заблокировалась дверь...нет вентиляции....вмонтированные в стены орудия пыток....газ... маньяки, которые просят что-то сделать на видеокамеру или перечислить деньги для разблокировки двери....
можно списанные плацкартные и купейные вагоны использовать под отели. Влепить вместо купе проводника душ, систему вентиляции и кондиционирования, подключить к 220, канализации и водопроводу, угольное отопление там есть по дефолту. На Святошине, Борщаговке полно неиспользуемых рельсов, тупиков и т.д. Может где-то ещё есть.
Serg-ik написав:vitaliian Вы не в курсе, еще никто не снял фильм ужасовв "Капсулы-убийцы"? Заблокировалась дверь...нет вентиляции....вмонтированные в стены орудия пыток....газ... маньяки, которые просят что-то сделать на видеокамеру или перечислить деньги для разблокировки двери....
можно списанные плацкартные и купейные вагоны использовать под отели. Влепить вместо купе проводника душ, систему вентиляции и кондиционирования, подключить к 220, канализации и водопроводу, угольное отопление там есть по дефолту. На Святошине, Борщаговке полно неиспользуемых рельсов, тупиков и т.д. Может где-то ещё есть.
завязывайте бредить, реально заипали уже
АУ, МОДЕРАТОР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Xenon написав:интересно, это опять нерадивая молодежь мост испортила или всетаки стройбаны-рукожопы?
В Киеве на "мосту Кличко" заметили трещину "Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", – говорится в сообщении.
Пока неизвестна причина произошедшего и насколько снизилась устойчивость моста.
Дима Макагон 15 мин. Ой, дворянин-архитектор проектирующий мост за 400 млн не знает элементарных законов физики и механики. Когда ты ставишь одну опору с одной стороны деформационного шва, а вторую с другой и жестко их соединяешь, будь готов, что одну из них начнет вырывать. На конструкциях с такими пролетами всегда большие деформации: из-за ветра, смены нагрузок, температурных колебаний и сейсмики. Для того чтобы конструкция не ломалась, ей нужно давать возможность "гулять", для этого и нужны деформационные швы. На этот мост нужно водить студентов строительных вузов и показывать, как делать нельзя.