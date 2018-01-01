Додано: Чет 11 лип, 2019 11:43

vitaliian

Вы не в курсе, еще никто не снял фильм ужасовв "Капсулы-убийцы"?

Заблокировалась дверь...нет вентиляции....вмонтированные в стены орудия пыток....газ...

маньяки, которые просят что-то сделать на видеокамеру или перечислить деньги для разблокировки двери....

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s