АУ оптовики, налетайте))))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:58
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что посоветуете в Одессе прикупить для себя? Одновременно недалеко и от моря и от центра.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:17
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:32
посоветую меееедленно, шевеля губами перечитать название ветки столько раз сколько понадобится для понимания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:35
"ДО 20%" ИМХО означает что 20 можно будет получить на аццкий неликвид
а при покупке "3х и более квартир" практически у любого застройщика можно получить индивидуальные условия
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54
Отличная 3-ка на Борщаговке. Тулузы 5 , 68 кв.м. 38 000 $
Надо брать?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
КАН не продаёт квартиры. Он обязуется их передать в собственность через ФФС. То есть, предлагается профинансировать Фонд строительства под скидку. Интересно, под 100% оплаты?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
|