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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1321132213231324

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:58

Зображення


:mrgreen: :mrgreen:

АУ оптовики, налетайте))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что посоветуете в Одессе прикупить для себя? Одновременно недалеко и от моря и от центра.


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5396669
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:17

  5396669 написав:Что посоветуете в Одессе прикупить для себя? Одновременно недалеко и от моря и от центра.


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район пересыпь недалеко от моря и центра)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:32

  5396669 написав:Что посоветуете в Одессе прикупить для себя? Одновременно недалеко и от моря и от центра.


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посоветую меееедленно, шевеля губами перечитать название ветки столько раз сколько понадобится для понимания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:35

  Жека79 написав:Зображення


:mrgreen: :mrgreen:

АУ оптовики, налетайте))))

"ДО 20%" ИМХО означает что 20 можно будет получить на аццкий неликвид
а при покупке "3х и более квартир" практически у любого застройщика можно получить индивидуальные условия 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54

Отличная 3-ка на Борщаговке. Тулузы 5 , 68 кв.м. 38 000 $

https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnaya-3-ka-na-borschagovke-tuluzy-5-IDDmzqZ.html#3ce44e2da6
Надо брать?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:АУ оптовики, налетайте))))

КАН не продаёт квартиры. Он обязуется их передать в собственность через ФФС. То есть, предлагается профинансировать Фонд строительства под скидку. Интересно, под 100% оплаты?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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