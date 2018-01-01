Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:15
Було ось так
Всім процвітання!
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Додано: Чет 11 лип, 2019 14:32
Serg-ik написав: Жека79 написав:
АУ оптовики, налетайте))))
КАН не продаёт квартиры. Он обязуется их передать в собственность через ФФС. То есть, предлагается профинансировать Фонд строительства под скидку. Интересно, под 100% оплаты?
сержИК, вы запостили отличный вариант РЕАЛЬНОЙ квартиры в своем предыдущем сообщении
почему не берете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 11 лип, 2019 14:33
берите, не пожалеете. Подумаешь, что придется выкинуть все барахло и переделать ремонт. Ну и наружную стену утеплить в лучших традициях киевской урбанистики. Зато рядом скоростной трамвай - прямой путь на вокзал и comeback в Жмэрынку )
sequence
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Додано: Чет 11 лип, 2019 14:35
шара за трешку, позвоните спросите мб такой квартиры нет и не было, агенство ловит клиентов.
vitaliian
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:37
UA написав:
Нет ясности что будет после Зе
Выйти резко из недвижимости без существенных потерь (недополученной прибыли) нереально. Налог на вторую продажу за год+налог на право собственности до 3 лет.
Как сказала Еленск "Все было оформлено на семью, а семья очень большая"
hume
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:49
vitaliian написав:
шара за трешку, позвоните спросите мб такой квартиры нет и не было, агенство ловит клиентов.
Если будете делать там ремонт то лишите себя дальнейшего нормального общения с соседями
Там люди умеют считать ваши деньги
moniks
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:53
moniks написав: vitaliian написав:
шара за трешку, позвоните спросите мб такой квартиры нет и не было, агенство ловит клиентов.
Если будете делать там ремонт то лишите себя дальнейшего нормального общения с соседями
Там люди умеют считать ваши деньги
если с вами перестали здороваться, значит вас стали узнавать.
vitaliian
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