Було ось так
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:15
Всім процвітання!
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:32
сержИК, вы запостили отличный вариант РЕАЛЬНОЙ квартиры в своем предыдущем сообщении
почему не берете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:33
берите, не пожалеете. Подумаешь, что придется выкинуть все барахло и переделать ремонт. Ну и наружную стену утеплить в лучших традициях киевской урбанистики. Зато рядом скоростной трамвай - прямой путь на вокзал и comeback в Жмэрынку )
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:35
шара за трешку, позвоните спросите мб такой квартиры нет и не было, агенство ловит клиентов.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:37
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:49
Если будете делать там ремонт то лишите себя дальнейшего нормального общения с соседями Там люди умеют считать ваши деньги
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