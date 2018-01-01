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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1322132313241325>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:15

  Жека79 написав:Зображення


:mrgreen: :mrgreen:

АУ оптовики, налетайте))))


Було ось так
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:32

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:АУ оптовики, налетайте))))

КАН не продаёт квартиры. Он обязуется их передать в собственность через ФФС. То есть, предлагается профинансировать Фонд строительства под скидку. Интересно, под 100% оплаты?

сержИК, вы запостили отличный вариант РЕАЛЬНОЙ квартиры в своем предыдущем сообщении
почему не берете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:33

  Serg-ik написав:Отличная 3-ка на Борщаговке. Тулузы 5 , 68 кв.м. 38 000 $

https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnaya-3-ka-na-borschagovke-tuluzy-5-IDDmzqZ.html#3ce44e2da6
Надо брать?

берите, не пожалеете. Подумаешь, что придется выкинуть все барахло и переделать ремонт. Ну и наружную стену утеплить в лучших традициях киевской урбанистики. Зато рядом скоростной трамвай - прямой путь на вокзал и comeback в Жмэрынку )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:35

  Serg-ik написав:Отличная 3-ка на Борщаговке. Тулузы 5 , 68 кв.м. 38 000 $

https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnaya-3-ka-na-borschagovke-tuluzy-5-IDDmzqZ.html#3ce44e2da6
Надо брать?

шара за трешку, позвоните спросите мб такой квартиры нет и не было, агенство ловит клиентов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:37

  UA написав:Нет ясности что будет после Зе
Выйти резко из недвижимости без существенных потерь (недополученной прибыли) нереально. Налог на вторую продажу за год+налог на право собственности до 3 лет.

Как сказала Еленск "Все было оформлено на семью, а семья очень большая" :D
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:49

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Отличная 3-ка на Борщаговке. Тулузы 5 , 68 кв.м. 38 000 $
https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnaya-3-ka-na-borschagovke-tuluzy-5-IDDmzqZ.html#3ce44e2da6
Надо брать?

шара за трешку, позвоните спросите мб такой квартиры нет и не было, агенство ловит клиентов.

Если будете делать там ремонт то лишите себя дальнейшего нормального общения с соседями :mrgreen: Там люди умеют считать ваши деньги :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:берите, не пожалеете

я ж в таком бесплатном родительском жил. Хочется попросторнее что-то. И напрягает большая удалённость от центра. Скоростной трамвай вовсе не скоростной. просто он с дорогами не пересекается, только то и всего. Ползёт как черепаха.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39

  Serg-ik написав:
  sequence написав:берите, не пожалеете

я ж в таком бесплатном родительском жил. Хочется попросторнее что-то. И напрягает большая удалённость от центра. Скоростной трамвай вовсе не скоростной. просто он с дорогами не пересекается, только то и всего. Ползёт как черепаха.

самое худшее там - контингент
остальное терпимо
я думал, все нарики перевелись в середине 00х, ан нет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:55

  Serg-ik написав:
  sequence написав:берите, не пожалеете

я ж в таком бесплатном родительском жил. Хочется попросторнее что-то. И напрягает большая удалённость от центра. Скоростной трамвай вовсе не скоростной. просто он с дорогами не пересекается, только то и всего. Ползёт как черепаха.

к чему тогда был этот вброс?

" Serg-ik писал(а):
[b]Отличная 3-ка на Борщаговке. Тулузы 5 , 68 кв.м. 38 000 $

https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnay ... 3ce44e2da6
Надо брать?"[/b]

флудите или троллите?

и кстати, чем не устраивает "такое же бесплатное родительское"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:56

ЖК республика и ЖК конфорт, это самые бестолковые ЖК. + Сюда еще Рыбальский добавить. Конце концов взять лучше уже с видом прямо на Днепр.

Или кто-то другого мнения?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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