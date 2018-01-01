Було ось так
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:15
Всім процвітання!
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:32
сержИК, вы запостили отличный вариант РЕАЛЬНОЙ квартиры в своем предыдущем сообщении
почему не берете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:33
берите, не пожалеете. Подумаешь, что придется выкинуть все барахло и переделать ремонт. Ну и наружную стену утеплить в лучших традициях киевской урбанистики. Зато рядом скоростной трамвай - прямой путь на вокзал и comeback в Жмэрынку )
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:35
шара за трешку, позвоните спросите мб такой квартиры нет и не было, агенство ловит клиентов.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:37
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:49
Если будете делать там ремонт то лишите себя дальнейшего нормального общения с соседями Там люди умеют считать ваши деньги
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я ж в таком бесплатном родительском жил. Хочется попросторнее что-то. И напрягает большая удалённость от центра. Скоростной трамвай вовсе не скоростной. просто он с дорогами не пересекается, только то и всего. Ползёт как черепаха.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39
самое худшее там - контингент
остальное терпимо
я думал, все нарики перевелись в середине 00х, ан нет
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:55
к чему тогда был этот вброс?
" Serg-ik писал(а):
[b]Отличная 3-ка на Борщаговке. Тулузы 5 , 68 кв.м. 38 000 $
Надо брать?"[/b]
флудите или троллите?
и кстати, чем не устраивает "такое же бесплатное родительское"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:56
ЖК республика и ЖК конфорт, это самые бестолковые ЖК. + Сюда еще Рыбальский добавить. Конце концов взять лучше уже с видом прямо на Днепр.
Или кто-то другого мнения?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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