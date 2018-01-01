Додано: Чет 11 лип, 2019 16:58

sequence написав: [qu

самое худшее там - контингент

остальное терпимо

я думал, все нарики перевелись в середине 00х, ан нет [quсамое худшее там - контингентостальное терпимоя думал, все нарики перевелись в середине 00х, ан нет

Куда же им перевестись? Чем ниже уровень жизни, тем больше контингента на лавочках (алки, нарки, прочие асоциальные эллементы). Как то был во дворах тампере, недалеко от ленинградки, так там закладки (спрятанную наркоту) искали несмотря на многолюдность в округе, судя по внешнему виду и поведению им было глубоко пох на окружающих.Заезжал в прошлом году к друзьям на отрадный проспект (уютные хрущёвочки), вышли вечером покурить на улицу, возле соседнего подъезда мужик со вкусом опиздюливал женщину. Я предложил вмешаться, на что получил ответ, что это семейная пара и это такое пятничное выражение чувств, регулярное за последние 6 лет.Вот как то не замечал такого в более дорогих (сравнение цен недвижимости) районах. И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.