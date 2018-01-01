к тому, что не всё на вторичке дорожает
я ж написал-хочу что-то попросторнее, и кухню не 6 метров
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
к тому, что не всё на вторичке дорожает
я ж написал-хочу что-то попросторнее, и кухню не 6 метров
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:58
Куда же им перевестись? Чем ниже уровень жизни, тем больше контингента на лавочках (алки, нарки, прочие асоциальные эллементы). Как то был во дворах тампере, недалеко от ленинградки, так там закладки (спрятанную наркоту) искали несмотря на многолюдность в округе, судя по внешнему виду и поведению им было глубоко пох на окружающих.
Заезжал в прошлом году к друзьям на отрадный проспект (уютные хрущёвочки), вышли вечером покурить на улицу, возле соседнего подъезда мужик со вкусом опиздюливал женщину. Я предложил вмешаться, на что получил ответ, что это семейная пара и это такое пятничное выражение чувств, регулярное за последние 6 лет.
Вот как то не замечал такого в более дорогих (сравнение цен недвижимости) районах. И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вчера по делу заехал на площадь Шевченко, Веник, 13-30. Около автовокзала копы просили 2-х типочков вывернуть карманы, была какая то ампула вынута.. Наблюдал это пару минут. Минут через 10 они проходили мимо меня , в 300-х метрах от места шмона, что-то тихо обсуждали, услышал слово "сбрасывать". В 90-х, уверен, у них не было денег на дозу-слишком молодые.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:07
в центре их полно, то про что дальше говорить?
меньше всего возле юного моста в новых дома.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:31
а/вокзал на Шевченко это не веник, но понаехам не понять...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:32
Я так понимаю именно такой контингент арендует у вас за 5кгрн 2к на ЛУ?
притон?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|