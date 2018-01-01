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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13231324132513261327>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:к чему тогда был этот вброс?

к тому, что не всё на вторичке дорожает
я ж написал-хочу что-то попросторнее, и кухню не 6 метров
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:58

  sequence написав:[qu
самое худшее там - контингент
остальное терпимо
я думал, все нарики перевелись в середине 00х, ан нет

Куда же им перевестись? Чем ниже уровень жизни, тем больше контингента на лавочках (алки, нарки, прочие асоциальные эллементы). Как то был во дворах тампере, недалеко от ленинградки, так там закладки (спрятанную наркоту) искали несмотря на многолюдность в округе, судя по внешнему виду и поведению им было глубоко пох на окружающих.

Заезжал в прошлом году к друзьям на отрадный проспект (уютные хрущёвочки), вышли вечером покурить на улицу, возле соседнего подъезда мужик со вкусом опиздюливал женщину. Я предложил вмешаться, на что получил ответ, что это семейная пара и это такое пятничное выражение чувств, регулярное за последние 6 лет.

Вот как то не замечал такого в более дорогих (сравнение цен недвижимости) районах. И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.

вчера по делу заехал на площадь Шевченко, Веник, 13-30. Около автовокзала копы просили 2-х типочков вывернуть карманы, была какая то ампула вынута.. Наблюдал это пару минут. Минут через 10 они проходили мимо меня , в 300-х метрах от места шмона, что-то тихо обсуждали, услышал слово "сбрасывать". В 90-х, уверен, у них не было денег на дозу-слишком молодые.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:07

  hume написав:Вот как то не замечал такого в более дорогих (сравнение цен недвижимости) районах. И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.


в центре их полно, то про что дальше говорить?

меньше всего возле юного моста в новых дома.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:31

  Serg-ik написав:
  hume написав:И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.

вчера по делу заехал на площадь Шевченко, Веник, 13-30. Около автовокзала копы просили 2-х типочков вывернуть карманы, была какая то ампула вынута.. Наблюдал это пару минут. Минут через 10 они проходили мимо меня , в 300-х метрах от места шмона, что-то тихо обсуждали, услышал слово "сбрасывать". В 90-х, уверен, у них не было денег на дозу-слишком молодые.

а/вокзал и Шевченко это не веник, но понаехам не понять... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 11 лип, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:32

  proftpd66 написав:
  hume написав:Вот как то не замечал такого в более дорогих (сравнение цен недвижимости) районах. И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.


в центре их полно, то про что дальше говорить?

меньше всего возле юного моста в новых дома.

Я так понимаю именно такой контингент арендует у вас за 5кгрн 2к на ЛУ?
притон?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:04

Эрик Намайн подсчитал:
https://youtu.be/PdXYBWI2RAI?t=1037

6-7% годовых будет покупка и аренда хаты.

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  hume написав:Вот как то не замечал такого в более дорогих (сравнение цен недвижимости) районах. И это были единичные посещения вышеупомянутых районов.


в центре их полно, то про что дальше говорить?

меньше всего возле юного моста в новых дома.

Я так понимаю именно такой контингент арендует у вас за 5кгрн 2к на ЛУ?
притон?


Нет, учительница и военный был в Афганистане. Стоит кондиционер новый :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:28

Средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137062
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Офигеть: https://building-tech.org/v-amsterdame- ... NcdmaPD3RI
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