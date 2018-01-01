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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1323132413251326

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:34

давай еще информации про прибыль в недвиги??

смотрел ЖК Заречный, прямо на берегу, все однухи выходят в попку. Вида нету. Только один вид не много выходит сбоку на речку, если 23 этаж+

стоит от 1.7лимона

посмотрел что во всем комплексе 2500 квартир, только в одном комплексе, а там на островах всего будет от 10 000. А в будущем и хочет Медвечук построить еще 10к. Всего 20 000 квартир

Таким образом - ганьба. Хрущ на ЛУ24 лучше?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:44

proftpd66 палюбому
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:52

  plugatyrev написав:proftpd66 палюбому


там где дачи "мусорские" возле ЖК Зареный, там медвечук и укрбуд хочется все застроить. Там даже 30 000 квартир построят возле моста Ющника. Как они буду дорожать?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:53

Зеленский подтвердил планы лишить мэра Киева части полномочий, – Кличко.
Кличко предложил провести внеочередные выборы :mrgreen: :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3136972/ ... chko_video
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:57

  zzzzzz написав:Зеленский подтвердил планы лишить мэра Киева части полномочий, – Кличко.
Кличко предложил провести внеочередные выборы :mrgreen: :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3136972/ ... chko_video

а нефиг было поддерживать ПАП на выборах, теперь и в раду не проходит и кресло мэра тю-тю. Голова нужна чтобы думать, а не удары на ринге получать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:59

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Зеленский подтвердил планы лишить мэра Киева части полномочий, – Кличко.
Кличко предложил провести внеочередные выборы :mrgreen: :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3136972/ ... chko_video

а нефиг было Виталику поддерживать ПАП на выборах, теперь и в раду не проходит и кресло мэра тю-тю.


Что-то по Труханову и Кернесу ничего не слышно, вон даже Труханов тусуется рядом с Зеленским, и суд его оправдал.

Как по мне это смена одного вора, на другого. От Ткаченко я вообще ничего хорошего не жду. Ему как назначенцу будет вообще рейтинг пофик....
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 11 лип, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:00

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Зеленский подтвердил планы лишить мэра Киева части полномочий, – Кличко.
Кличко предложил провести внеочередные выборы :mrgreen: :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3136972/ ... chko_video

а нефиг было Виталику поддерживать ПАП на выборах, теперь и в раду не проходит и кресло мэра тю-тю.


Что-то по Труханову и Кернесу ничего не слышно, вон даже Труханов тусуется рядом с Зеленским, и суд его оправдал

это Бенины друзья. Они в почёте потому что умеют правильно дружить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:00

vitaliian Как по мне это смена одного вора, на другого. От Ткаченко я вообще ничего хорошего не жду. Ему как назначенцу будет вообще рейтинг пофик....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:07

  proftpd66 написав:
  plugatyrev написав:proftpd66 палюбому


там где дачи "мусорские" возле ЖК Зареный, там медвечук и укрбуд хочется все застроить. Там даже 30 000 квартир построят возле моста Ющника. Как они буду дорожать?

а еще лучше перелить эту двушку в какую-нибудь собственность в какой-нибудь теплой ойропейской деревне...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:10

  plugatyrev написав:
  proftpd66 написав:
  plugatyrev написав:proftpd66 палюбому


там где дачи "мусорские" возле ЖК Зареный, там медвечук и укрбуд хочется все застроить. Там даже 30 000 квартир построят возле моста Ющника. Как они буду дорожать?

а еще лучше перелить эту двушку в какую-нибудь собственность в какой-нибудь теплой ойропейской деревне...


закордоном в Берлине в центре как аналогия с метро печерская, будет дороже от 150к евро.

один на форуме писал что взял в Валенсии за 33к евро этой зимой, почему-то цены падали, может из-за коррекция на рынке акций. Там не в центре было.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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