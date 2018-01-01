RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1324132513261327

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:17

proftpd66 ни валенсию ни тем более берлин к теплой ламповой деревне не отношу
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Таким образом - ганьба. Хрущ на ЛУ24 лучше?

вы сдаете за 5кгрн хрущ на ЛУ24?
опять крайняя плоть на моск давит???
:shock:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 11 лип, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10732
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:59

  airmax78 написав:Офигеть: https://building-tech.org/v-amsterdame- ... NcdmaPD3RI

Жилое ПА500 продают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10732
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1324132513261327
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1500, 1501, 1502
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15015 2442600
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 18:28
investorkiev
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181604
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 69135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (87)
11.07.2019 21:52
Альфа-Банк (73141)
11.07.2019 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.