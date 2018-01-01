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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:17
proftpd66 ни валенсию ни тем более берлин к теплой ламповой деревне не отношу
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы сдаете за 5кгрн хрущ на ЛУ24?
опять крайняя плоть на моск давит???
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 11 лип, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:59
Жилое ПА500 продают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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