Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 18:34
давай еще информации про прибыль в недвиги?? смотрел ЖК Заречный, прямо на берегу, все однухи выходят в попку. Вида нету. Только один вид не много выходит сбоку на речку, если 23 этаж+ стоит от 1.7лимона посмотрел что во всем комплексе 2500 квартир, только в одном комплексе, а там на островах всего будет от 10 000. А в будущем и хочет Медвечук построить еще 10к. Всего 20 000 квартир Таким образом - ганьба. Хрущ на ЛУ24 лучше?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Чет 11 лип, 2019 18:44
proftpd66 палюбому
plugatyrev
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Додано: Чет 11 лип, 2019 18:52
plugatyrev написав: proftpd66
палюбому
там где дачи "мусорские" возле ЖК Зареный, там медвечук и укрбуд хочется все застроить. Там даже 30 000 квартир построят возле моста Ющника. Как они буду дорожать?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Чет 11 лип, 2019 18:53
Зеленский подтвердил планы лишить мэра Киева части полномочий, – Кличко.
Кличко предложил провести внеочередные выборы
https://biz.censor.net.ua/news/3136972/ ... chko_video
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:07
proftpd66 написав: plugatyrev написав: proftpd66
палюбому
там где дачи "мусорские" возле ЖК Зареный, там медвечук и укрбуд хочется все застроить. Там даже 30 000 квартир построят возле моста Ющника. Как они буду дорожать?
а еще лучше перелить эту двушку в какую-нибудь собственность в какой-нибудь теплой ойропейской деревне...
plugatyrev
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:10
plugatyrev написав: proftpd66 написав: plugatyrev написав: proftpd66
палюбому
там где дачи "мусорские" возле ЖК Зареный, там медвечук и укрбуд хочется все застроить. Там даже 30 000 квартир построят возле моста Ющника. Как они буду дорожать?
а еще лучше перелить эту двушку в какую-нибудь собственность в какой-нибудь теплой ойропейской деревне...
закордоном
в Берлине
в центре как аналогия с метро печерская, будет дороже от 150к евро.
один на форуме писал что взял в
Валенсии
за 33к евро этой зимой, почему-то цены падали, может из-за коррекция на рынке акций. Там не в центре было.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:17
proftpd66 ни валенсию ни тем более берлин к теплой ламповой деревне не отношу
plugatyrev
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:58
proftpd66 написав:
Таким образом - ганьба. Хрущ на ЛУ24 лучше?
вы сдаете за 5кгрн хрущ на ЛУ24?
опять крайняя плоть на моск давит???
Востаннє редагувалось
Прохожий
в Чет 11 лип, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:59
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:54
Прохожий написав: proftpd66 написав:
Таким образом - ганьба. Хрущ на ЛУ24 лучше?
вы сдаете за 5кгрн хрущ на ЛУ24?
опять крайняя плоть на моск давит???
хрущ=совок
мы тут начали еще обсуждать:
viewtopic.php?p=4704230#p4704230 viewtopic.php?p=4704242#p4704242 viewtopic.php?p=4704311#p4704311
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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