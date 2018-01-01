proftpd66 написав:
хрущ=совок
мы тут начали еще обсуждать:
viewtopic.php?p=4704230#p4704230
viewtopic.php?p=4704242#p4704242
viewtopic.php?p=4704311#p4704311
хрущ у тебя в голов(к)е
на ветке появился лидер на номинацию "городской сумашедший года"
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06
хрущ у тебя в голов(к)е
на ветке появился лидер на номинацию "городской сумашедший года"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:08
Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса
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