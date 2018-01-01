proftpd66 написав:
хрущ=совок
мы тут начали еще обсуждать:
viewtopic.php?p=4704230#p4704230
viewtopic.php?p=4704242#p4704242
viewtopic.php?p=4704311#p4704311
хрущ у тебя в голов(к)е
на ветке появился лидер на номинацию "городской сумашедший года"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06
хрущ у тебя в голов(к)е
на ветке появился лидер на номинацию "городской сумашедший года"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:08
Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:25
В монреалі спокійне життя.
За 4 місяці активних робіт вже випололи буряни
Цікаво, у тиж хто па 1600 уе за квадрат вкопитився, зжимається чи ні?
Всім процвітання!
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Йа упалла с самасвалла - тармазилла галавой
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 12 лип, 2019 09:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:40
Там не контингент, там "спецконтингент")
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну зачем Вы так...люди не наживаются, они хотят вернуть своё, продавая по себестоимости в долларах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:33
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37
plugatyrev
я старался)))
Вполне возможно, что у хозяев данных квартир всё всегда хорошо в плане доходов в баксах, а то может и лучше, чем в 2013...вот они на таких же и ориентируются, "проблемы негров шерифа не волнуют"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:48
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|