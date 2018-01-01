Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37

plugatyrev

я старался)))

Вполне возможно, что у хозяев данных квартир всё всегда хорошо в плане доходов в баксах, а то может и лучше, чем в 2013...вот они на таких же и ориентируются, "проблемы негров шерифа не волнуют"

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s