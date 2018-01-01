RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1324132513261327

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Таким образом - ганьба. Хрущ на ЛУ24 лучше?

вы сдаете за 5кгрн хрущ на ЛУ24?
опять крайняя плоть на моск давит???
:shock:


хрущ=совок


мы тут начали еще обсуждать:

viewtopic.php?p=4704230#p4704230
viewtopic.php?p=4704242#p4704242
viewtopic.php?p=4704311#p4704311

хрущ у тебя в голов(к)е :mrgreen:

на ветке появился лидер на номинацию "городской сумашедший года"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10733
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:08

  investorkiev написав:Знижки -15% на ВСІ 3-кімнатні квартири у ЖК Alter Ego!
Квартири з документами!
Деталі: 067 260 80 03



Удача! Квартира с документами в готовом доме, по цене строящейся.
тел. 0442244507


Повалили скидки, не выдержали стоители падения курса...

Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8470
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:25

В монреалі спокійне життя.
За 4 місяці активних робіт вже випололи буряниЗображення

:mrgreen:
Цікаво, у тиж хто па 1600 уе за квадрат вкопитився, зжимається чи ні?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14498
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Йа упалла с самасвалла - тармазилла галавой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/supervido ... 47d2ba3cea
https://www.olx.ua/obyavlenie/3k-kvarti ... 47d2ba3cea
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... c45aaaddbd
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 12 лип, 2019 09:42, всього редагувалось 2 разів.
moniks
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 27.08.14
Подякував: 873 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:40

  sequence написав:
  Serg-ik написав:
  sequence написав:берите, не пожалеете

я ж в таком бесплатном родительском жил. Хочется попросторнее что-то. И напрягает большая удалённость от центра. Скоростной трамвай вовсе не скоростной. просто он с дорогами не пересекается, только то и всего. Ползёт как черепаха.

самое худшее там - контингент
остальное терпимо
я думал, все нарики перевелись в середине 00х, ан нет

Там не контингент, там "спецконтингент")
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19872
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Йа упалла с самасвалла - тармазилла галавой

ну зачем Вы так...люди не наживаются, они хотят вернуть своё, продавая по себестоимости в долларах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9388
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:33

  Serg-ik написав:
  moniks написав:Йа упалла с самасвалла - тармазилла галавой

ну зачем Вы так...люди не наживаются, они хотят вернуть своё, продавая по себестоимости в долларах

доставило :mrgreen:
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37

plugatyrev
я старался)))
Вполне возможно, что у хозяев данных квартир всё всегда хорошо в плане доходов в баксах, а то может и лучше, чем в 2013...вот они на таких же и ориентируются, "проблемы негров шерифа не волнуют"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9388
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37

  Первый написав:В монреалі спокійне життя.
За 4 місяці активних робіт вже випололи буряниЗображення

:mrgreen:
Цікаво, у тиж хто па 1600 уе за квадрат вкопитився, зжимається чи ні?

Фото из панельки по Васильковской?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25056
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5912 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:48

Балконы ( окна в квартиру) в Адаманте

Зображення
особенно 1-4 этаж...жесть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9388
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1324132513261327
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1500, 1501, 1502
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15013 2443101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 09:58
Хомякоид
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181657
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 69390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73163)
12.07.2019 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.