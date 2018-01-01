Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:57
это фигна а как вам три с половиной сотки в частном секторе возле ЖК Голосеево за 4 000 000 грн?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:11
Serg-ik написав: moniks написав:
Йа упалла с самасвалла - тармазилла галавой
ну зачем Вы так...люди не наживаются, они хотят вернуть своё, продавая по себестоимости в долларах
Себестоимость на месте бывших гаражей возле Московского была раза в три ниже
Но место хорошее. Если сон нарушен - ночью фуры и вагоны считать
А сколько там ремонт может слопать
moniks
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:34
Faceless Із сайту. Вид зі сторони панельки на Васильківській. Плотненько:-) мордор відпочиває.
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Первый
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:57
antey1969 написав: investorkiev написав:
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Повалили скидки, не выдержали стоители падения курса...
Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса
Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 14500
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:13
Первый написав: antey1969 написав: investorkiev написав:
Знижки -15% на ВСІ 3-кімнатні квартири у ЖК Alter Ego!
Квартири з документами!
Деталі: 067 260 80 03
Удача! Квартира с документами в готовом доме, по цене строящейся.
тел. 0442244507
Повалили скидки, не выдержали стоители падения курса...
Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса
Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
да и балконы там хрен застеклишь по дешману...
plugatyrev
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:10
Прохожий написав:
хрущ у тебя в голов(к)е
на ветке появился лидер на номинацию "городской сумашедший года"
Каркулятор показал что ты сумасшедший, который делает ремонт и получает 2-7% годовых от этого в гривне . Ха-ха-ха
75$-150$ в месяц это достижение офицера?
Востаннє редагувалось
proftpd66
в П'ят 12 лип, 2019 13:55, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:21
Первый написав:
Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
с дисконтом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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